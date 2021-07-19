ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

В Британии постановили удалить рекламу в Facebook из-за "нездорово худых" моделей

19.07.2021 08:13 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Британская Комиссия по стандартам в рекламе (Advertising Standards Authority, ASA) постановила удалить из Facebook две публикации рекламы бренда женской одежды Motel Rocks за показ в ней моделей, которые выглядели нездорово худыми на фотоснимках. Об этом говорится в постановлении комиссии. Ранее ASA получила пять жалоб на публикации.



В рекламной кампании Motel Rocks под названием UpheldBoth были показаны неподвижные фотографии, при нажатии на которые воспроизводились видео. В первом посте, опубликованном 9 апреля 2021 г., была изображена модель в розовом платье, выходящая из машины. ASA обнаружила, пишет marketing.by, что в рекламе девушка выглядела слишком худой — бедра и голени казались одинаковыми по ширине и непропорциональными по сравнению с остальными частями тела. 

Во второй рекламе, опубликованной в мае этого года, наоборот — вырез платья акцентировал внимание на руках и плечах девушки, и части тела казались очень тонкими, а кости в этих областях заметно выступали. Верхняя часть руки выглядела тоньше, чем ее локтевой сустав. 

Комиссия выявила нарушение правил кодекса о неразрешенной рекламе. Владельцы бренда женской одежды Motel Rocks удалили изображения из соцсети.

  
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Британская Комиссия по стандартам в рекламе (Advertising Standards Authority, ASA) постановила удалить из Facebook две публикации рекламы бренда женской одежды Motel Rocks за показ в ней...
 
Новости дня
Новости разные
 
По примеру друзей. Асад принял присягу в четвертый раз
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

18.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
19.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by