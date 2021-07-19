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По примеру друзей. Асад принял присягу в четвертый раз

19.07.2021 08:13 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В субботу президент Сирии Башар Асад был приведен к присяге на четвертый семилетний срок, пообещав преодолеть влияние западных экономических санкций.




Башар Асад находится  власти с 2000 года, его новый срок начинается в стране, которая все еще разорена войной и все глубже погружается в усугубляющийся экономический кризис, пишет thinktanks.by. Обвиняемый правительствами Европы и США в большинстве злодеяний войны, Асад столкнулся с ужесточающимися санкциями, которые также нацелены на его ближайших помощников и государственные учреждения.

Асад сказал в своей инаугурационной речи, что все его заботы касаются «освобождения земли и противодействия экономическим и социальным разветвлениям войны».

«Сделать лучше можно, конечно, возможно», - сказал он, выступая более часа. «Война и осада не закрывали полностью двери ... мы можем пройти через них. Нам просто нужно знать, как это сделать».

По оценкам ООН, более 80 процентов сирийцев живут за чертой бедности. Сирийская валюта обесценивается, а основные услуги и ресурсы ограничены или предлагаются по непомерным ценам на параллельном рынке. Боевые действия в значительной степени утихли, но некоторые части Сирии остаются вне контроля правительства, а иностранные войска и ополчения дислоцируются в разных частях страны.
 
Теги: Курсы валют
 
 
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В субботу президент Сирии Башар Асад был приведен к присяге на четвертый семилетний срок, пообещав преодолеть влияние западных экономических санкций.
 
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