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В Беларусь идет прохлада
Источник материала: Навiны
Сегодня на территорию страны ожидается поступление умеренно теплых воздушных масс с Западной Европы — в ближайшие дни станет заметно прохладнее.
По прогнозам синоптиков, ожидается переменная облачность. Местами (а по Гомельской и Могилевской областям практически везде) пройдут дожди (в юго-восточных районах — ливни), кое-где прогремят грозы.
Ветер северо-западный умеренный, при грозах порывистый.
Температура воздуха в регионах:
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Сегодня на территорию страны ожидается поступление умеренно теплых воздушных масс с Западной Европы — в ближайшие дни станет заметно прохладнее.
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