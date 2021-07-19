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В Беларусь идет прохлада

19.07.2021 08:39 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Сегодня на территорию страны ожидается поступление умеренно теплых воздушных масс с Западной Европы — в ближайшие дни станет заметно прохладнее.

В Беларусь идет прохлада

По прогнозам синоптиков, ожидается переменная облачность. Местами (а по Гомельской и Могилевской областям практически везде) пройдут дожди (в юго-восточных районах — ливни), кое-где прогремят грозы.

Ветер северо-западный умеренный, при грозах порывистый.

Температура воздуха в регионах:

  • Брест +24..+26°C;
  • Витебск +26..+28°C;
  • Гомель +27..+29°C;
  • Гродно +23..+25°C;
  • Могилев +27..+29°C;
  • Минск +24..+26°C.

 

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Теги: Брест, Витебск
 
 
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Сегодня на территорию страны ожидается поступление умеренно теплых воздушных масс с Западной Европы — в ближайшие дни станет заметно прохладнее.
 
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