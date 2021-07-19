Как выводить деньги с электронных кошельков и сколько это стоит. Инструкция

Источник материала: Myfin



Фото: pixabay.com

Что об электронных деньгах говорит закон?

Обращение электронных денег в нашей стране регулируется Банковским Кодексом (БК РБ), и еще несколькими указами. В частности, в Банковском кодексе среди банковских операций называется эмиссия электронных денег. Кроме того на сайте Национального банка названы электронные деньги, официально зарегистрированные в нашей стране.

Белорусские банки сами эмитируют, проще говоря, выпускают:

Кроме того на территории Беларуси:

электронные деньги БЕРЛИО-КАРД и Euroberlio погашаются Белгазпромбанком ;

; электронные деньги ЮMoney (Яндекс Деньги) распространяются и погашаются БПС-Сбербанком ;

; эмитированные в России электронные деньги QIWI распространяются и погашаются Банком Решение .

А вот с известной системой PayPal в Беларуси не работает ни один банк, поэтому вывести их со своего кошелька не получится.

Теперь рассмотрим, как вывести деньги с самых популярных кошельков.

В последние годы Яндекс.Деньги в нашей стране потеснили все другие электронные деньги: ими удобно вести операции с Россией, люди получают оттуда деньги на Яндекс.Кошельки.





Фото карт: money.yandex.ru

Выводить средства с этих кошельков можно несколькими способами. Мы сейчас говорим об одном из самых популярных – прямой перевод на банковскую карту. Порядок действий такой:

заходим в электронный кошелек.

выбираем раздел «Денежные переводы».

в списке назначений платежа выбираем «На банковскую карту».

вводим данные карты и сумму.

смотрим величину комиссии, если она устраивает, жмет «Продолжить».

На этом активные операции заканчиваются, остается ждать сообщения о проведении перевода.

Комиссия составит 3% и еще 45 росс. руб. (1,5 бел. руб.).

Точно также можно перевести деньги на счет физического лица, индивидуального предпринимателя или организации. Можно еще переводить деньги в другие платежные системы и сервисы международных переводов.

Еще одна распространенная у нас российская система электронных денег. Ее особое достоинство – широкая сеть терминалов, в которых можно совершать операции с кошельком, вносить наличные, пополнять счет с карты, и также выводить деньги на карту и в кэш.





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Единственное, о чем следует помнить – за операции взимается комиссия, но не во всех случаях. Если вы хотите вывести деньги без комиссии – проведите пополнение карты с кошелька QIWI через ЕРИП.

Алгоритм простой:

войдите в ЕРИП.

выберите «Банковские и финансовые услуги»,

потом «Банки, НКФО»,

затем – нужный банк,

в нем раздел «Пополнение карты» или «Пополнение счета».

проведите перевод.

За такую операцию комиссии нет. Но помним, что операции QIWI идут в российских рублях, зачисление на карту – в белорусских рублях, сколько составят потери на конвертации будет зависеть от действующего курса Банка Решение .

Из кошелька QIWI можно пополнить и карту БЕЛКАРТ.

надо найти в меню кошелька функцию «Пополнение карты БЕЛКАРТ по номеру»

набрать номер карты и сумму

оплатить

Операция тоже идет в российских рублях. Тоже будет обмен по курсу Банка Решение . Но теперь будет и комиссия за зачисление – 2,99% от суммы, но не меньше 2,49 бел. руб.

Похожим образом выводят средства на карты платформ Visa и MasterCard. Комиссия здесь – 2% от суммы плюс 100 росс. руб. (3,4 бел.руб.). Но это можно сделать только если у кошелька статус не ниже «Основного».

Эта система появилась в Беларуси довольно давно и уже много лет сотрудничает с Технобанком . Вариантов вывода средств несколько:

можно сделать перевод на банковский счет в белорусских рублях;

можно перевести деньги карту Технобанка или другого банка.

Фото: pixabay.com

Еще один вариант пополнение карты Технобанка через ЕРИП. Путь такой:



Банковские, финансовые услуги

Банки, НКФО

Технобанк

Пополнение БПК.

Комиссии за вывод такие: за получение наличных – 4%; за банковский перевод – 3%. Есть максимальные ограничения комиссии для каждого типа кошелька.

МТС Деньги

Эта система еще не так привычна белорусам, но порядок переводов через ЕРИП на банковские счета - простой: нужно лишь войти в свой кошелек, там выбрать «Переводы на карту», «По реквизитам карты», ввести данные карты получателя и сумму.

Комиссия составит 3% от суммы (но не менее 1 рубля) при переводе на банковские карты, дебетовые или кредитные, а также – при переводах на банковские счета.