Как выводить деньги с электронных кошельков и сколько это стоит. Инструкция

Обращение электронных денег в нашей стране регулируется Банковским Кодексом (БК РБ), и еще несколькими указами. В частности, в Банковском кодексе среди банковских операций называется эмиссия электронных денег. Кроме того на сайте Национального банка названы электронные деньги, официально зарегистрированные в нашей стране.
Белорусские банки сами эмитируют, проще говоря, выпускают:
Еще одна распространенная у нас российская система электронных денег. Ее особое достоинство – широкая сеть терминалов, в которых можно совершать операции с кошельком, вносить наличные, пополнять счет с карты, и также выводить деньги на карту и в кэш.
Единственное, о чем следует помнить – за операции взимается комиссия, но не во всех случаях. Если вы хотите вывести деньги без комиссии – проведите пополнение карты с кошелька QIWI через ЕРИП.
Алгоритм простой:
войдите в ЕРИП.
выберите «Банковские и финансовые услуги»,
потом «Банки, НКФО»,
затем – нужный банк,
в нем раздел «Пополнение карты» или «Пополнение счета».
проведите перевод.
За такую операцию комиссии нет. Но помним, что операции QIWI идут в российских рублях, зачисление на карту – в белорусских рублях, сколько составят потери на конвертации будет зависеть от действующего курса Банка Решение.
Из кошелька QIWI можно пополнить и карту БЕЛКАРТ.
надо найти в меню кошелька функцию «Пополнение карты БЕЛКАРТ по номеру»
набрать номер карты и сумму
оплатить
Операция тоже идет в российских рублях. Тоже будет обмен по курсу Банка Решение. Но теперь будет и комиссия за зачисление – 2,99% от суммы, но не меньше 2,49 бел. руб.
Похожим образом выводят средства на карты платформ Visa и MasterCard. Комиссия здесь – 2% от суммы плюс 100 росс. руб. (3,4 бел.руб.). Но это можно сделать только если у кошелька статус не ниже «Основного».
Эта система появилась в Беларуси довольно давно и уже много лет сотрудничает с Технобанком. Вариантов вывода средств несколько:
можно сделать перевод на банковский счет в белорусских рублях;
можно перевести деньги карту Технобанка или другого банка.
Еще один вариант пополнение карты Технобанка через ЕРИП. Путь такой:
Банковские, финансовые услуги
Банки, НКФО
Технобанк
Пополнение БПК.
Комиссии за вывод такие: за получение наличных – 4%; за банковский перевод – 3%. Есть максимальные ограничения комиссии для каждого типа кошелька.
МТС Деньги
Эта система еще не так привычна белорусам, но порядок переводов через ЕРИП на банковские счета - простой: нужно лишь войти в свой кошелек, там выбрать «Переводы на карту», «По реквизитам карты», ввести данные карты получателя и сумму.
Комиссия составит 3% от суммы (но не менее 1 рубля) при переводе на банковские карты, дебетовые или кредитные, а также – при переводах на банковские счета.