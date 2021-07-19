Тихановская назвала нелегитимными соглашения, заключаемые режимом Лукашенко

Источник материала: АФН

Все международные соглашения, заключенные Минском после выборов 9 августа 2020 года, не являются легитимными и должны быть пересмотрены, заявила в воскресенье в Вашингтоне Светлана Тихановская.

"… все соглашения, которые сейчас после 9 августа подписываются бывшим президентом Беларуси и Кремлем, либо другими странами, нелегитимны, они будут пересмотрены", - заявила Тихановская, выступая в центре Вашингтона перед представителями белорусской диаспоры, передает ТАСС.

Она также сообщила, что намерена обсуждать с американской стороной вопрос возможности упрощения процесса выдачи виз в США белорусам.

"Да, мы вопрос этот будем проговаривать по поводу того, чтобы изменить, облегчить процедуру выдачи виз или вообще визы не выдавать <...> белорусам с подтверждением связей [в США]. <...> Но, наверное, это очень длительная процедура, так сразу это все не получится, но вопрос будем поднимать, конечно", - ответила она.

"Я буду говорить о помощи рабочим и врачам, о программах реабилитации для подвергшихся репрессиям. О возможностях работы для журналистов. Я буду говорить о необходимости международного расследования и справедливого процесса в отношении тех, кто совершил преступления против белорусов. О санкциях в отношении тех, кто уничтожает нашу страну. И, конечно, я буду говорить о нашем будущем: новая Беларусь, у которой нет врагов, а только союзники", - сказала Тихановская.

Она затронула отношения с Россией, отметив необходимость их сохранения независимо от того, кто находится у власти в Беларуси.

"Мы все время говорим: главное - не вмешивайтесь. Мы сделаем все сами, с помощью демократических стран <...>. Просто не вмешивайтесь, просто не помогайте. Потому что мы от России никуда не денемся, как и они от нас. Все равно нам надо будет какие-то отношения в будущем выстраивать. Новому президенту придется, возможно, и нелегко, но портить, полностью искоренять отношения тоже нельзя… сбалансированный к этому подход искать", - говорила Тихановская.