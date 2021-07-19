Тихановская ждет от Байдена поддержки оппозиции Беларуси

Источник материала: АФН

Светлана Тихановская ждет от президента США Джозефа Байдена поддержки критиков режима Лукашенко.

"С помощью Байдена мы победим", - заявила она в интервью американскому изданию The National Interest, опубликованном в воскресенье, 18 июля, передает DW.

Она также сказала, что Лукашенко является "марионеткой" в руках России, но при этом допускает диалог с Москвой.

"Мы не ищем врагов", - отметила Тихановская.

Она по-прежнему «не готова участвовать в новых выборах» президента Беларуси. Стране необходим хороший менеджер, считает оппозиционерка, а сама она сможет выступить "моральным авторитетом" для соотечественников.

Светлана Тихановская в ходе визита в столицу Соединенных Штатов встретилась с белорусской диаспорой в Вашингтоне. У нее запланированы встречи в Госдепартаменте и Белом доме, а также с членами Палаты представителей и главой Агентства США по международному развитию (USAID) Самантой Пауэр.