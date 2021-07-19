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Зафиксирована первая смерть человека от вируса обезьяны в Китае

19.07.2021 08:55 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В Китае зафиксировали первую человеческую смерть от вируса обезьяны.


Об этом сообщает lenta.ru со ссылкой на Global Times.

Отмечается, пишет ru.oxu.az, что скончался 53-летний ветеринар из Пекина. В начале марта он вскрыл двух мертвых обезьян в рамках своей экспериментальной исследовательской работы на приматах. Через месяц у него появились симптомы тошноты, рвоты и лихорадки. Он скончался 27 мая.

Исследование подтвердило, что ветеринар заразился вирусом обезьяны B (BV). Ранее в Китае не было зафиксировано смертельных случаев от этой инфекции или даже клинически очевидных случаев заражения.

Сообщается, что тестирование близких ветеринара не выявило у них вируса обезьяны.

Вирус, выделенный в 1932 году, может передаваться при прямом контакте с обезьяной и обмене выделениями организма. Уровень смертности от него - от 70% до 80%. В Китае уже призвали усилить надзор за лабораторными макаками и защиту ветеринаров.
 
 
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В Китае зафиксировали первую человеческую смерть от вируса обезьяны.
 
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