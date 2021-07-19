|
Зафиксирована первая смерть человека от вируса обезьяны в Китае
Источник материала: Партизан
В Китае зафиксировали первую человеческую смерть от вируса обезьяны.
Об этом сообщает lenta.ru со ссылкой на Global Times.
Отмечается,
Исследование подтвердило, что ветеринар заразился вирусом обезьяны B (BV). Ранее в Китае не было зафиксировано смертельных случаев от этой инфекции или даже клинически очевидных случаев заражения.
Сообщается, что тестирование близких ветеринара не выявило у них вируса обезьяны.
Вирус, выделенный в 1932 году, может передаваться при прямом контакте с обезьяной и обмене выделениями организма. Уровень смертности от него - от 70% до 80%. В Китае уже призвали усилить надзор за лабораторными макаками и защиту ветеринаров.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Китае зафиксировали первую человеческую смерть от вируса обезьяны.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)