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Белорусские создатели игр не уходят из мирового Топ-10 по загрузкам

19.07.2021 08:55 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Белорусская геймдевиндустрия продолжает подтверждать свою мировую конкурентоспособность. В трех из шести месяцев этого полугодия игры местных паблишеров входили в топ-10 мировых лидеров по загрузкам.




Согласно данным  платформы Sensor Tower, в январе и феврале в топ-10 по количеству загрузок в двух самых популярных в мире онлайн-магазинах Google Play и App Store вошла игра DOP2 от паблишера SayGames.

В январе  продукт, продвигаемый  основателями SayGames Егором Войханским и Андреем Соколом, пишет thinktanks.by, занял третье место в мире по загрузкам в целом и второе конкретно в  Google Play.

По итогам февраля DOP2 стал шестой в объединенном  рейтинге и пятой по числу загрузок в Google Play.

Еще  один продукт  SayGames – Sushi Roll 3D – в январе этого года пробился в топ-10 самых скачиваемых в мире приложений в Google Play.

SayGames, созданная в 2017 году, работает по бизнес-модели, при которой ищет и поддерживает сильные команды  разработчиков. Ее продукты создают свыше десятка команд,  и цель Войханского и Сокола увеличить их число, чтобы удерживать высокие позиции. По итогам прошлого года, по версии Sensor Tower,  SayGames стала единственной компанией с белорусским капиталом, вошедшим в топ-10  паблишеров самых скачиваемых игр.  Она заняла десятое место по загрузкам на мировом рынке  - ее игры  скачали более чем 900 млн. раз.

После ярких января и февраля 2021 года игры белорусских геймдевкомпаний  на время выпали из мировых рейтингов, но уже в июне вновь забрались на эту высоту.

Это удалось сделать компании Gismart, которую создали и владеют  Александр Минец и Дмитрий Липницкий. Их Body Race взлетела на четвертое место в объединенном рейтинге и  стала третьей по скачиваниям в Google Play.

А вот по выручке пока белорусы не дотягивают до лидеров вроде китайского гиганта Tencent, делающего основные обороты со своим Honor of Kings  в App Store.  

В локальном рейтинге, составленном “Ежедневником”  из компаний с белорусским капиталом,   лидером по выручке в  июне стала  Vizor Games.

По данным Sensor Tower, она заработала в этом месяце около 7 млн. долларов в Google Play и App Store. В прошлом году  Vizor Games, которой владеют Сергей Бруй, Антон Ярошук, Винсент Найден и холдинг Playrix, стала единственным представителем белорусской геймдевиндустрии с годовой выручкой свыше 100 млн долларов. В 2020 году Vizor Games продала игр, в частности, на 175,2 млн долларов.

По итогам июня  среди компаний, чья выручка в онлайн-магазинах  превысила миллион долларов, также оказались Wargaming Group (6 млн), BP Mobile (6 млн), Flo Health (4 млн), Belka Games (4 млн), Gismart (3 млн), Playgendary (3 млн) и AppCraft (3 млн).

У лидера по загрузкам SayGames показатель по выручке в июне составил около 400 тыс. долларов.
 
 
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Белорусская геймдевиндустрия продолжает подтверждать свою мировую конкурентоспособность. В трех из шести месяцев этого полугодия игры местных паблишеров...
 
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