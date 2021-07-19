Белорусские создатели игр не уходят из мирового Топ-10 по загрузкам













Согласно данным платформы Sensor Tower, в январе и феврале в топ-10 по количеству загрузок в двух самых популярных в мире онлайн-магазинах Google Play и App Store вошла игра DOP2 от паблишера SayGames.





пишет thinktanks.by, занял третье место в мире по загрузкам в целом и второе конкретно в Google Play. В январе продукт, продвигаемый основателями SayGames Егором Войханским и Андреем Соколом,thinktanks.by, занял третье место в мире по загрузкам в целом и второе конкретно в Google Play.





По итогам февраля DOP2 стал шестой в объединенном рейтинге и пятой по числу загрузок в Google Play.





Еще один продукт SayGames – Sushi Roll 3D – в январе этого года пробился в топ-10 самых скачиваемых в мире приложений в Google Play.





SayGames, созданная в 2017 году, работает по бизнес-модели, при которой ищет и поддерживает сильные команды разработчиков. Ее продукты создают свыше десятка команд, и цель Войханского и Сокола увеличить их число, чтобы удерживать высокие позиции. По итогам прошлого года, по версии Sensor Tower, SayGames стала единственной компанией с белорусским капиталом, вошедшим в топ-10 паблишеров самых скачиваемых игр. Она заняла десятое место по загрузкам на мировом рынке - ее игры скачали более чем 900 млн. раз.





После ярких января и февраля 2021 года игры белорусских геймдевкомпаний на время выпали из мировых рейтингов, но уже в июне вновь забрались на эту высоту.





Это удалось сделать компании Gismart, которую создали и владеют Александр Минец и Дмитрий Липницкий. Их Body Race взлетела на четвертое место в объединенном рейтинге и стала третьей по скачиваниям в Google Play.





А вот по выручке пока белорусы не дотягивают до лидеров вроде китайского гиганта Tencent, делающего основные обороты со своим Honor of Kings в App Store.





составленном “Ежедневником” из компаний с белорусским капиталом, лидером по выручке в июне стала Vizor Games. В локальном рейтинге,“Ежедневником” из компаний с белорусским капиталом, лидером по выручке в июне стала Vizor Games.





По данным Sensor Tower, она заработала в этом месяце около 7 млн. долларов в Google Play и App Store. В прошлом году Vizor Games, которой владеют Сергей Бруй, Антон Ярошук, Винсент Найден и холдинг Playrix, стала единственным представителем белорусской геймдевиндустрии с годовой выручкой свыше 100 млн долларов. В 2020 году Vizor Games продала игр, в частности, на 175,2 млн долларов.





По итогам июня среди компаний, чья выручка в онлайн-магазинах превысила миллион долларов, также оказались Wargaming Group (6 млн), BP Mobile (6 млн), Flo Health (4 млн), Belka Games (4 млн), Gismart (3 млн), Playgendary (3 млн) и AppCraft (3 млн).





У лидера по загрузкам SayGames показатель по выручке в июне составил около 400 тыс. долларов.