Самый трудноизлечимый “длинный” Covid-19 протекает бессимптомно













пишет Смартпресс. “Это очень страшная болезненная тема, мне страшно о ней говорить. Но да, этот тот самый длинный ковид. Это значит, что где-то в вас завис этот страшный вирус, он распространяется. Вам надо бежать к своему лечащему врачу и выяснять, что делать”, сказал специалист,Смартпресс.





А симптомы - слабость, головные боли, затрудненное дыхание - могут быть признаками “постковидного синдрома”, а не наличия вируса, считает инфекционист Московского областного научно-исследовательского клинического института им. М.Ф. Владимирского Елена Мескина.





“Абсолютно нормальная ситуация, когда заболевание закончилось, а антитела - и М, и G - продолжают повышаться. Другой вопрос, что есть индивиды, которые дают очень активный иммунный ответ на инфекцию. Это особенность иммунной системы. Например, считается, что очень высокие титры антител обнаруживаются у детей с мультисистемным воспалительным синдромом. У них могут повыситься и М, и G, и оба вида сразу”, - сказала эксперт.



