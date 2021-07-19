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Политолог: С точки зрения полноценного династического транзита черновой вариант конституции оставляет недосказанность
Источник материала: Партизан
"План заключается в том, чтобы сохранить для Лукашенко и должность президента, и создать новый статус (глава Президиума ВНС)".
Три основных вывода по черновику новой конституции, пишет политолог, основатель исследовательского центра Eurasian States in Transition (EAST) Андрей Елисеев.
Безотносительно малозначимых и порой даже формально демократических предложений (типа возвращения к двум срокам президентства) ключевые соображения насчет появившегося чернового варианта следующие:
◉ Как и предполагалось, для Лукашенко учреждается дополнительный конституционный статус в рамках Всебелорусского народного собрания. Суть ВНС в том, чтобы фактически стоять над всей политической системой, а не быть ее частью.
На внеочередных собраниях ВНС может принимать различные обязательные для всех прочих госорганов решения. Лукашенко при этом получает своеобразный статус "лидера нации" в центральноазиатском исполнении.
◉ Идея с новым номинальным президентом (из числа наиболее лояльных лиц типа Кочановой или Андрейченко) пусть и не вычеркнута полностью, но весьма маловероятна. Приоритетный план заключается в том, чтобы сохранить для Лукашенко и должность президента, и создать новый конституционный статус (глава Президиума ВНС).
То есть,
◉ С точки зрения полноценного династического транзита черновой вариант конституции оставляет недосказанность. Не хватает политической сцепки в двух актах, которая позволила бы внести коррективы, а именно:
– Либо увеличить продолжительность президентских сроков с 5 лет до 6-7, а также не повысить, а снизить возрастной ценз для президентства (30 лет вместо 40);
– Либо предоставить ВНСу право менять не только второстепенные, но и основные статьи конституции без проведения референдума.
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Политолог: С точки зрения полноценного династического транзита черновой вариант конституции оставляет недосказанность
"План заключается в том, чтобы сохранить для Лукашенко и должность президента, и создать новый статус (глава Президиума ВНС)".
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