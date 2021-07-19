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Медики получат цифровую базу всех пациентов. Допустят ли к ней граждан?
Источник материала: Навiны
С 23 июля в системе здравоохранения Беларуси должна заработать единая электронная инфосистема. Naviny.by рассказывают, зачем нужна эта база, какие данные сюда попадут и что даст ее внедрение самим белорусам.
С недавнего времени правительство решило, что нашей системе здравоохранения в части взаимодействия с гражданами нужны не просто цифровые технологии, а единая глобальная электронная база.
Так, с 2015 года в стране реализуется проект по внедрению электронных рецептов. А в 2017 году было
Все пациенты в одном месте
Электронная база получила название централизованной информационной системы здравоохранения (ЦИСЗ).
В этой системе будут собираться, накапливаться и храниться данные о состоянии здоровья белорусов.
Фактически речь идет о цифровом архиве, а создан он будет на основе электронных медкарт пациентов. Это весьма важное новшество — помимо прочего, такую карту будет тяжело потерять.
В инфосистеме соберут все справки и заключения о белорусах как пациентах — от рождения до смерти.
Система будет включать сведения о состоянии здоровья, инвалидности, постановке на учет по беременности, инфекционных заболеваниях гражданина, случаях его временной нетрудоспособности и госпитализации, а также все электронные рецепты, которые ему были когда-либо выданы.
Благодаря ЦИСЗ медики соберут все данные о пациентах в одном месте.
Кроме того, они смогут обмениваться здесь диагностическими исследованиями, анализировать медицинские изображения для того, чтобы принимать (опять же, внутри системы) совместные решения о лечении пациентов.
Но на самом деле, это только часть работы, с которой призвана справляться база. Ведь через нее еще будет регулироваться система плановых госпитализаций и управления очередями в стране, вестись вся медицинская статистика, осуществляться административно-хозяйственная и кадровая работа белорусских медиков.
В ЦИСЗ даже появится отдельный портал электронного образования.
Добро пожаловать в кабинет!
Инфосистема поможет государству развивать электронное здравоохранение и перевести часть медуслуг в электронный вид.
Вместе с тем сами граждане благодаря ЦИСЗ получат электронные медицинские карты пациентов и цифровой доступ к услугам в области здравоохранения.
Для этого им предоставят личный электронный кабинет пациента, о чем сказано в
Кабинет будет схож с
По
В кабинете будут собраны воедино все доступные пациенту электронные медицинские сервисы.
Речь идет о рецепте, анамнезе, выписке из амбулаторной карты, листке временной нетрудоспособности, направлении на лечение, базе цифровых снимков, а также консультировании пациентов.
Без согласия в базу не запишут
В медицинскую инфосистему людей не станут «загонять» насильно.
Каждый белорус должен дать персональное согласие на то, чтобы его данные были включены в ЦИСЗ.
Минздрав в
Если гражданин согласен, чтобы в его электронную медкарту пациента были включены эти данные и информация, он должен подтвердить это ЦИСЗ.
Согласие дается однократно при первичном посещении того государственного медучреждения, к которому прикреплен гражданин.
Если пациент несовершеннолетний, то это согласие может дать один из его законных представителей, а если человек недееспособен, то понадобится подпись опекуна.
Согласие может быть оформлено в виде бумажного или электронного документа.
Всем пациентам дано право отозвать свое согласие, если в этом возникнет необходимость.
Персональные данные возьмут под защиту
Как и любые другие персональные данные, сведения о пациентах в ЦИСЗ будут защищены. Распространять их медики не имеют права.
Для защиты данных Минздрав принял еще одно
В документе сказано, что информация о персональных данных пациентов, которая поступит в медбазу, сохраняется здесь в обезличенном виде.
Обезличено будет не только ФИО гражданина, но и его паспортные данные, адрес проживания, информация о роде деятельности, а также цифровые фотоснимки.
Для обезличивания информации задействуют три способа. Это введение идентификаторов, замена состава и декомпозиция, если использовать термины. Проще говоря, информацию заменят цифрами и разделят на части, чтобы хранить ее по отдельности. Сложить и прочесть такой пазл будет просто невозможно кому-либо, кроме оператора ЦИСЗ.
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