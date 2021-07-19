Медики получат цифровую базу всех пациентов. Допустят ли к ней граждан?

С 23 июля в системе здравоохранения Беларуси должна заработать единая электронная инфосистема. Naviny.by рассказывают, зачем нужна эта база, какие данные сюда попадут и что даст ее внедрение самим белорусам.





С недавнего времени правительство решило, что нашей системе здравоохранения в части взаимодействия с гражданами нужны не просто цифровые технологии, а единая глобальная электронная база.

Так, с 2015 года в стране реализуется проект по внедрению электронных рецептов. А в 2017 году было решено создать информационную систему здравоохранения. Эта система должна заработать уже с 23 июля.

Все пациенты в одном месте

Электронная база получила название централизованной информационной системы здравоохранения (ЦИСЗ).

В этой системе будут собираться, накапливаться и храниться данные о состоянии здоровья белорусов.

Фактически речь идет о цифровом архиве, а создан он будет на основе электронных медкарт пациентов. Это весьма важное новшество — помимо прочего, такую карту будет тяжело потерять.

В инфосистеме соберут все справки и заключения о белорусах как пациентах — от рождения до смерти.

Система будет включать сведения о состоянии здоровья, инвалидности, постановке на учет по беременности, инфекционных заболеваниях гражданина, случаях его временной нетрудоспособности и госпитализации, а также все электронные рецепты, которые ему были когда-либо выданы.

Благодаря ЦИСЗ медики соберут все данные о пациентах в одном месте.

Кроме того, они смогут обмениваться здесь диагностическими исследованиями, анализировать медицинские изображения для того, чтобы принимать (опять же, внутри системы) совместные решения о лечении пациентов.

Но на самом деле, это только часть работы, с которой призвана справляться база. Ведь через нее еще будет регулироваться система плановых госпитализаций и управления очередями в стране, вестись вся медицинская статистика, осуществляться административно-хозяйственная и кадровая работа белорусских медиков.

В ЦИСЗ даже появится отдельный портал электронного образования.

Добро пожаловать в кабинет!

Инфосистема поможет государству развивать электронное здравоохранение и перевести часть медуслуг в электронный вид.

Вместе с тем сами граждане благодаря ЦИСЗ получат электронные медицинские карты пациентов и цифровой доступ к услугам в области здравоохранения.

Для этого им предоставят личный электронный кабинет пациента, о чем сказано в постановлении Совмина № 267 от 13 мая 2021 года, которое определяет порядок работы и использования ЦИСЗ.

Кабинет будет схож с личным кабинетом плательщика налогов на портале МНС. Только здесь будут храниться и передаваться не налоговые, а медицинские данные граждан.

По информации Минздрава, точкой входа в личный кабинет пациента станет единый портал электронных услуг.

В кабинете будут собраны воедино все доступные пациенту электронные медицинские сервисы.

Речь идет о рецепте, анамнезе, выписке из амбулаторной карты, листке временной нетрудоспособности, направлении на лечение, базе цифровых снимков, а также консультировании пациентов.

Без согласия в базу не запишут

В медицинскую инфосистему людей не станут «загонять» насильно.

Каждый белорус должен дать персональное согласие на то, чтобы его данные были включены в ЦИСЗ.

Минздрав в постановлении № 74 от 7 июня 2021 года утвердил инструкцию о том, в каком порядке и форме должно даваться согласие на внесение и обработку в ЦИСЗ персональных данных, а также информации, которая составляет врачебную тайну.

Если гражданин согласен, чтобы в его электронную медкарту пациента были включены эти данные и информация, он должен подтвердить это ЦИСЗ.

Согласие дается однократно при первичном посещении того государственного медучреждения, к которому прикреплен гражданин.

Если пациент несовершеннолетний, то это согласие может дать один из его законных представителей, а если человек недееспособен, то понадобится подпись опекуна.

Согласие может быть оформлено в виде бумажного или электронного документа.

Всем пациентам дано право отозвать свое согласие, если в этом возникнет необходимость.

Персональные данные возьмут под защиту

Как и любые другие персональные данные, сведения о пациентах в ЦИСЗ будут защищены. Распространять их медики не имеют права.

Для защиты данных Минздрав принял еще одно постановление — № 64 от 28 мая 2021 года.

В документе сказано, что информация о персональных данных пациентов, которая поступит в медбазу, сохраняется здесь в обезличенном виде.

Обезличено будет не только ФИО гражданина, но и его паспортные данные, адрес проживания, информация о роде деятельности, а также цифровые фотоснимки.

Для обезличивания информации задействуют три способа. Это введение идентификаторов, замена состава и декомпозиция, если использовать термины. Проще говоря, информацию заменят цифрами и разделят на части, чтобы хранить ее по отдельности. Сложить и прочесть такой пазл будет просто невозможно кому-либо, кроме оператора ЦИСЗ.

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