ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Недельные поиски молодого мужчины завершены — он найден погибшим

19.07.2021 09:19 — Разное | Навiны  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Навiны

На Витебщине завершены поиски 28-летнего Дмитрия Городного.

Недельные поиски молодого мужчины завершены — он найден погибшим

Витебчанин пропал 10 июля, когда отдыхал на озере «Полонское» (недалеко от агрогородка Вороны, Витебский район). 

Накануне стало известно, проводившаяся неделю поисковая операция завершена м тело мужчины обнаружено, он погиб.

 

Подписывайтесь и читайте нас в Telegram и Viber

 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
На Витебщине завершены поиски 28-летнего Дмитрия Городного.
 
Новости дня
Новости разные
 
Карбалевіч: Улады вельмі дапамаглі місіі Ціханоўскай у ЗША
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

18.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
19.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by