Недельные поиски молодого мужчины завершены — он найден погибшим

На Витебщине завершены поиски 28-летнего Дмитрия Городного.





Витебчанин пропал 10 июля, когда отдыхал на озере «Полонское» (недалеко от агрогородка Вороны, Витебский район).

Накануне стало известно, проводившаяся неделю поисковая операция завершена м тело мужчины обнаружено, он погиб.