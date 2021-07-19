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Недельные поиски молодого мужчины завершены — он найден погибшим
Источник материала: Навiны
На Витебщине завершены поиски 28-летнего Дмитрия Городного.
Витебчанин пропал 10 июля, когда отдыхал на озере «Полонское» (недалеко от агрогородка Вороны, Витебский район).
Накануне стало известно, проводившаяся неделю поисковая операция завершена м тело мужчины обнаружено, он погиб.
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На Витебщине завершены поиски 28-летнего Дмитрия Городного.
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