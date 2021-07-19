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Тихановская рассказала о главное цели своего визита в США

19.07.2021 09:19 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

По словам экс-кандидата в президенты Светланы Тихановской, главная цель ее визита в США «говорить о Беларуси».

Тихановская рассказала о главное цели своего визита в США

Политик, которую многие считают победительницей избирательной кампании-2020, уверена в необходимости понимать на разных уровнях вопросы «сложившейся ситуации в Беларуси, эскалации насилия со стороны режима, людях, которые борются за демократические ценности».

«Мы хотим, — сказала она «ГА», — построить новую страну, где преобладают ценности свободы, безопасности, прав человека, и это очень трудная борьба. Но мы должны быть сильными, мы должны быть бесстрашными, чтобы бороться с этим режимом».

Тихановская заметила, что белорусский народ сейчас страдает в собственной стране «в этой борьбе за демократию»: «Я понимаю, что с помощью демократических стран мы, несомненно, победим, и я хочу, чтобы Беларусь оставалась в повестке дня США».

«Я хочу, чтобы все страны мира обратили внимание на Беларусь, хотя я понимаю, что в мире много разных проблем. Но мы боремся за ценности, которые являются общими для всего мира. И я хочу, чтобы США были лидерами в этой борьбе… Я уверена, что Беларусь может стать историей успеха, так и будет, и США могут стать частью этого. И это может быть историей успеха Байдена, как и белорусов. Поэтому я призываю США быть с нами, чтобы, с одной стороны, оказать давление на режим, а с другой стороны, чтобы поддержать гражданское общество», — заявила политик.

По ее мнению, сегодня, «когда режим разрушает в Беларуси все, уничтожает средства массовой информации, уничтожает любые демонстрации, чрезвычайно важно поддерживать всех тех людей, которые проявляют храбрость и силу, чтобы не сдаваться».

 

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Теги: Минск
 
 
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По словам экс-кандидата в президенты Светланы Тихановской, главная цель ее визита в США «говорить о Беларуси».
 
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