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Рост цен и ставки рефинансирования, отток вкладов, падение биткоина: новости недели в видеообзоре Myfin.by

19.07.2021 09:25 — Разное | Myfin  
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Источник материала: Myfin

Рост цен и ставки рефинансирования, отток вкладов, падение биткоина: новости недели в видеообзоре Myfin.by
Фото: Myfin.by

00:26 Итоги торгов на БВФБ за неделю

00:39 Ожидания белорусов о росте цен

01:27 Самые подорожавшие продукты

02:06 Рост ставки рефинансирования

02:43 Мнение эксперта о росте ставки рефинансирования

03:27 Как белорусы опустошали валютные вклады в июне

04:30 Внезапное оживление рынка недвижимости

05:46 Итоги недели на рынке криптовалют

 
 
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На прошедшей неделе в Беларуси росли цены, население активно забирало валютные вклады из банков, выросла ставка рефинансирования и внезапно оживился рынок...
 
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