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Рост цен и ставки рефинансирования, отток вкладов, падение биткоина: новости недели в видеообзоре Myfin.by
Источник материала: Myfin
00:26 Итоги торгов на БВФБ за неделю
00:39 Ожидания белорусов о росте цен
01:27 Самые подорожавшие продукты
02:06 Рост ставки рефинансирования
02:43 Мнение эксперта о росте ставки рефинансирования
03:27 Как белорусы опустошали валютные вклады в июне
04:30 Внезапное оживление рынка недвижимости
05:46 Итоги недели на рынке криптовалют
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Рост цен и ставки рефинансирования, отток вкладов, падение биткоина: новости недели в видеообзоре Myfin.by
На прошедшей неделе в Беларуси росли цены, население активно забирало валютные вклады из банков, выросла ставка рефинансирования и внезапно оживился рынок...
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