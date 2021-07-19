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ООН констатировал масштабную нехватку продовольствия в Украине

19.07.2021 09:29 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

ООН констатировал масштабную нехватку продовольствия в Украине

Масштабную нехватку продовольствия констатировали в Украине. Это данные из доклада ООН о состоянии продовольственной безопасности в мире. Число людей, которые вынуждены ограничивать себя в пище, растет. 

На сегодняшний день оно составляет более миллиона! Украина стала единственной страной Восточной Европы, где наблюдается значительная нехватка провизии. При этом другие страны региона улучшили показатели в этой сфере. Масштабы кризиса вызывают еще большую обеспокоенность с учетом количества эмигрировавших за границу украинцев. Оно приближается к восьми миллионам с момента Майдана 2014 года. 

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Масштабную нехватку продовольствия констатировали в Украине. Это данные из доклада ООН о состоянии продовольственной безопасности в мире. Число людей, которые...
 
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