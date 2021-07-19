ООН констатировал масштабную нехватку продовольствия в Украине

Источник материала: ОНТ

Масштабную нехватку продовольствия констатировали в Украине. Это данные из доклада ООН о состоянии продовольственной безопасности в мире. Число людей, которые вынуждены ограничивать себя в пище, растет.

На сегодняшний день оно составляет более миллиона! Украина стала единственной страной Восточной Европы, где наблюдается значительная нехватка провизии. При этом другие страны региона улучшили показатели в этой сфере. Масштабы кризиса вызывают еще большую обеспокоенность с учетом количества эмигрировавших за границу украинцев. Оно приближается к восьми миллионам с момента Майдана 2014 года.

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