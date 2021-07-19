Гран-при «Славянского базара» достался представительнице Казахстана. Белорус – второй

Источник материала: ОНТ

Гран-при конкурса исполнителей эстрадной песни «Славянского базара» достался представительнице Казахстана. Диплом второй степени – белорусу Даниилу Мышковцу. Об этом сообщает БЕЛТА.

«Лиру» лучшей исполнительнице – Рухие – вручил председатель жюри Анатолий Ярмоленко.

Первое место заняла представительница Сербии Ирина Арсениевич. Диплом второй степени разделили Даниил Мышковец и украинка Рената Штифель. Третье место – Иванна из Словакии и Тофик Гаджиев из Азербайджана.

Заместитель премьер-министра Беларуси Игорь Петришенко вручил спецприз Президента «Славянская надежда» Ирине Арсениевич.

Фото: БЕЛТА

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