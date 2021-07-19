|
Гран-при «Славянского базара» достался представительнице Казахстана. Белорус – второй
Источник материала: ОНТ
Гран-при конкурса исполнителей эстрадной песни «Славянского базара» достался представительнице Казахстана. Диплом второй степени – белорусу Даниилу Мышковцу. Об этом
«Лиру» лучшей исполнительнице – Рухие – вручил председатель жюри Анатолий Ярмоленко.
Первое место заняла представительница Сербии Ирина Арсениевич. Диплом второй степени разделили Даниил Мышковец и украинка Рената Штифель. Третье место – Иванна из Словакии и Тофик Гаджиев из Азербайджана.
Заместитель премьер-министра Беларуси Игорь Петришенко вручил спецприз Президента «Славянская надежда» Ирине Арсениевич.
Фото: БЕЛТА
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Гран-при конкурса исполнителей эстрадной песни «Славянского базара» достался представительнице Казахстана. Диплом второй степени – белорусу Даниилу Мышковцу....
|
Свежие газеты
Архив (Разное)