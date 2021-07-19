Во Франции протесты против введения санитарных сертификатов переросли в беспорядки

Источник материала: ОНТ

Десятки тысяч людей вышли на митинги протеста против вакцинации во Франции. Они выражают недоверие политике властей в области борьбы с пандемией и обвиняют президента Макрона в авторитаризме.

В Париже, Лионе и Дижоне манифестации переросли в беспорядки. Люди возмущены необходимостью предъявлять санитарный сертификат для посещения общественных мест. Напомним, с 1 августа бары, рестораны, торговые центры и даже дома престарелых во Франции будут закрыты для тех, кто не имеет документа о прививке.

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