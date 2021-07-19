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Как часто сотрудники жилищно-коммунальной службы должны убирать в многоэтажках?
Источник материала: ОНТ
Важней всего погода в доме. И порядок, конечно. И это касается не только квартиры, но и подъезда. Вот только кто это порядок должен наводить? И как часто убирают в многоэтажках?
Жить в комфорте и чистоте – это одна из потребностей современного человека. И порядок в подъезде тоже сюда входит. Но многие жильцы возлагают уборку исключительно на сотрудников жилищно-коммунальной службы. Мол, и делать ее нужно чаще, и углы натирать усерднее. Оказывается, и здесь есть свои нормы и требования. А график уборки висит в каждом подъезде.
А что же делать, когда сами жильцы каждый день оставляют мусор в подъезде?! Здесь уже сотрудники жилищно-коммунальной службы бессильны. Ведь за каждым не уследишь.
Получается, порядок в подъезде зависит не только от качества и количества уборок в месяц. Каждый из нас может донести рекламный буклет до ближайшей урны и не выставлять мусор на лестничную площадку – это не сложно. Меняя мир к лучшему, нужно начинать с себя.
Фото: pixabay
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Важней всего погода в доме. И порядок, конечно. И это касается не только квартиры, но и подъезда. Вот только кто это порядок должен наводить? И как часто убирают в...
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