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Как часто сотрудники жилищно-коммунальной службы должны убирать в многоэтажках?

19.07.2021 09:29 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Как часто сотрудники жилищно-коммунальной службы должны убирать в многоэтажках?

Важней всего погода в доме. И порядок, конечно. И это касается не только квартиры, но и подъезда. Вот только кто это порядок должен наводить? И как часто убирают в многоэтажках? 

Жить в комфорте и чистоте – это одна из потребностей современного человека. И порядок в подъезде тоже сюда входит. Но многие жильцы возлагают уборку исключительно на сотрудников жилищно-коммунальной службы. Мол, и делать ее нужно чаще, и углы натирать усерднее. Оказывается, и здесь есть свои нормы и требования. А график уборки висит в каждом подъезде.

Сабина Миралова, заместитель директора государственного предприятия «ЖЭУ №1 Ленинского района г. Минска»: «Согласно постановлению Министерства жилищно-коммунального хозяйства №7 от 12 июня 2020 года имеется перечень работ, по содержанию мест общего пользования, которые включают в себя такие работы как влажная уборка мест общего пользования многоэтажки – это  раз в месяц и два раза в месяц  сухая уборка. Также ежегодно у нас проводится генеральная уборка, которая включает в себя такие виды работ, как мойка окон, протирка стен, радиаторов, подоконников, плафонов. Также проводится нашими работниками уборка подвалов раз в год». 

А что же делать, когда сами жильцы каждый день оставляют мусор в подъезде?! Здесь уже сотрудники жилищно-коммунальной службы бессильны. Ведь за каждым не уследишь. 

Сабина Миралова, заместитель директора государственного предприятия «ЖЭУ №1 Ленинского района г. Минска»: «Есть, конечно, добросовестные жильцы, которые сами выходят, убирают, поддерживают чистоту. Мы, конечно, призываем всех наших жильцов. Но есть и недобросовестные, которые сорят. Рекламу выбрасывают из почтовых ящиков». 

Получается, порядок в подъезде зависит не только от качества и количества уборок в месяц. Каждый из нас может донести рекламный буклет до ближайшей урны и не выставлять мусор на лестничную площадку – это не сложно. Меняя мир к лучшему, нужно начинать с себя. 

Фото: pixabay

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Теги: Минск
 
 
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Важней всего погода в доме. И порядок, конечно. И это касается не только квартиры, но и подъезда. Вот только кто это порядок должен наводить? И как часто убирают в...
 
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