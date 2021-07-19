Как часто сотрудники жилищно-коммунальной службы должны убирать в многоэтажках?

Источник материала: ОНТ

Важней всего погода в доме. И порядок, конечно. И это касается не только квартиры, но и подъезда. Вот только кто это порядок должен наводить? И как часто убирают в многоэтажках?

Жить в комфорте и чистоте – это одна из потребностей современного человека. И порядок в подъезде тоже сюда входит. Но многие жильцы возлагают уборку исключительно на сотрудников жилищно-коммунальной службы. Мол, и делать ее нужно чаще, и углы натирать усерднее. Оказывается, и здесь есть свои нормы и требования. А график уборки висит в каждом подъезде.

Сабина Миралова, заместитель директора государственного предприятия «ЖЭУ №1 Ленинского района г. Минска»: «Согласно постановлению Министерства жилищно-коммунального хозяйства №7 от 12 июня 2020 года имеется перечень работ, по содержанию мест общего пользования, которые включают в себя такие работы как влажная уборка мест общего пользования многоэтажки – это раз в месяц и два раза в месяц сухая уборка. Также ежегодно у нас проводится генеральная уборка, которая включает в себя такие виды работ, как мойка окон, протирка стен, радиаторов, подоконников, плафонов. Также проводится нашими работниками уборка подвалов раз в год».

А что же делать, когда сами жильцы каждый день оставляют мусор в подъезде?! Здесь уже сотрудники жилищно-коммунальной службы бессильны. Ведь за каждым не уследишь.

Сабина Миралова, заместитель директора государственного предприятия «ЖЭУ №1 Ленинского района г. Минска»: «Есть, конечно, добросовестные жильцы, которые сами выходят, убирают, поддерживают чистоту. Мы, конечно, призываем всех наших жильцов. Но есть и недобросовестные, которые сорят. Рекламу выбрасывают из почтовых ящиков».

Получается, порядок в подъезде зависит не только от качества и количества уборок в месяц. Каждый из нас может донести рекламный буклет до ближайшей урны и не выставлять мусор на лестничную площадку – это не сложно. Меняя мир к лучшему, нужно начинать с себя.

Фото: pixabay

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram