Лесные пожары в Якутии: площадь возгорания растет

Источник материала: ОНТ

Стихия продолжает держать в напряжении и российские спасательные службы. Сильные лесные пожары бушуют сразу в нескольких регионах. Наиболее сложная ситуация в Якутии, где огонь охватил площадь в 750 тысяч гектаров.

Густой дым накрыл около 50 населенных пунктов, в том числе Якутск. Закрыт аэропорт, ограничено движение судов по реке Лена. К тушению подключилась военная авиация. На очаги возгораний сбросили уже около 400 тонн воды. В работе задействованы тысячи людей, но пока ситуацию изменить не удается – за сутки площадь пожаров увеличилась более чем на 100 тысяч гектаров.

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