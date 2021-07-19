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Европа подсчитывает ущерб от наводнения: погибли не менее 180 человек
Источник материала: ОНТ
Европейцы расчищают завалы после разрушительного наводнения, от которого пострадали сразу несколько стран. Больше всего – Германия и Бельгия, в меньшей степени – Нидерланды.
Во время стихийного бедствия погибли по меньшей мере 180 человек. Число жертв может возрасти, так как многие до сих пор числятся пропавшими без вести. Некоторые здания полностью уничтожены, в отдельных районах отсутствуют электричество, газ и связь. Катастрофа выявила неготовность европейских систем предупреждения вовремя давать информацию о масштабах наводнений. Тем временем ливни движутся на восток.
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Европейцы расчищают завалы после разрушительного наводнения, от которого пострадали сразу несколько стран. Больше всего – Германия и Бельгия, в меньшей степени –...
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