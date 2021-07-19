Стартует семинар руководителей дипломатических представительств Беларуси

Источник материала: ОНТ

Эффективность работы загранучреждений, экономическая ситуация и диверсификация экспорта. Эти и другие вопросы обсудят руководители дипломатических представительств Беларуси, которые собрались в Минске на ежегодный семинар.

Он стартует 19 июля. Это не только повод побывать на родине и обменяться опытом, но и возможность своеобразной «сверки часов» – с министрами, депутатами, учеными и руководителями предприятий. Представители дипмиссий посетят производства, ознакомятся с новым ассортиментом и условиями продаж. Одна из важных тем семинара – изменения в законодательстве.

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