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Неизвестные в Пакистане похитили и пытали дочь посла Афганистана

19.07.2021 09:35 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В столице Пакистана Исламабаде неизвестные на несколько часов похитили дочь посла Афганистана и подвергли ее жестоким пыткам. Об этом сообщает пресс-служба МИД Афганистана.


По данным МИД, Силсила Алихаил была похищена по дороге домой в пятницу.

"После освобождения из плена похитителей госпожа Алихаил находится на лечении в больнице", – говорится в сообщении.

Решительно осуждая "чудовищный акт", афганское правительство выразило глубокую озабоченность по поводу безопасности дипломатов, их семей и сотрудников, пишет news.liga.net.

МИД Афганистана призвал правительство Пакистана принять все необходимые меры для обеспечения безопасности посольства.

Афганистан также призвал Пакистан незамедлительно выявить и привлечь к ответственности виновных в похищении.

МИД Пакистана подтвердил инцидент, заявив, что полиция Исламабада начала тщательное расследование.

В сообщении министерства говорится, что правительство усилило безопасность посла и его семьи, а правоохранительные органы пытаются найти и задержать виновных, чтобы привлечь их к ответственности.

Отношения между Пакистаном и Афганистаном остаются напряженными. Кабул обвиняет Исламабад в поддержке боевиков Талибана. Пакистан отрицает обвинения.

В ноябре 2020-го США начали поэтапный вывод войск из Афганистана, который должен завершиться к концу августа.

9 июля талибы заявили, что взяли под свой контроль якобы 85% территории Афганистана.
 
 
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В столице Пакистана Исламабаде неизвестные на несколько часов похитили дочь посла Афганистана и подвергли ее жестоким пыткам. Об этом сообщает пресс-служба МИД...
 
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