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Прогноз по валютам: упадет ли доллар вновь ниже 2,5 рубля?

19.07.2021 09:35 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

На белорусском валютном рынке основные валюты подешевели, причем заметно. В чем причины их падения? Станет ли более доступным для покупки доллар на этой неделе и каких изменений ждать от евро и российского рубля? Об этом старший аналитик компании «Альпари Евразия» Вадим Иосуб рассказал Myfin.by.



– Прошедшая неделя характеризуется необычно сильным укреплением белорусского рубля. На внешних валютных рынках все было достаточно спокойно. Можно отметить снижение евро к доллару – с 1,1850 до 1,1810, или на 0,3%. При этом немного укрепился российский рубль. Доллар в России подешевел с 74,4 до 74,2 российского рубля, или на 0,3%. Евро снизился с 88,1 до 87,6 российского рубля, или на 0,6%.

Зато к белорусскому рублю сильно подешевели все три иностранные валюты. Доллар за неделю потерял 1,57%. Евро рухнул на 1,91%. Российский рубль подешевел на 1,29%.

В результате валютная корзина подешевела за неделю на 1,5%. Это максимальное недельное падение корзины с апреля 2020 года. Кстати говоря, при этом евро и валютная корзина обновили минимумы с начала года.

Причин такого падения может быть несколько. Наиболее очевидная – это приближение налоговой недели, когда надо будет платить налоги за второй квартал. Многие экспортеры, которые получают выручку в валюте, нуждаются в рублях для уплаты налогов. Но могут быть какие-то не очевидные факторы. Например, кому-то из крупных экспортеров надо гасить кредиты в белорусских рублях. Можно также предположить, что кто-то выходит из валюты в белорусские рубли, просто опасаясь санкций, рисков валютных платежей.

Все три валюты дешевели три дня подряд – в среду, четверг и пятницу. В минувшую пятницу на себя обращают внимание объемы валютных торгов: суммарно более 100 млн долларов, при том, что средний дневной оборот обычно это около 45 млн долларов. Также можно заметить, что большая часть этого объема была сконцентрирована в долларе – в пятницу продали более чем 80 млн собственно долларов, а других валют существенно меньше. То есть, укрепление белорусского рубля шло за счет продажи именно доллара за белорусские рубли, а евро и российский рубль просто двигались вниз в соответствии с кросс-курсом.

Наступившая неделя остается налоговой. Налог на прибыль уплачивают вплоть до 22 числа, поэтому значительные продажи иностранной валюты могут сохраниться и на этой неделе.

Если объемы продаж валюты будут такими же, как на прошедшей неделе, то доллар имеет шанс снизиться до 2,49 белорусского рубля.

Евро может упасть до 2,93 белорусского рубля.

А российский рубль может подешеветь до 3,37 белорусского рубля за 100 российских.

Мнения экспертов банков, инвестиционных и финансовых компаний, представленные в той рубрике, могут не совпадать с мнением редакции и не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов или валют.
 
Теги: Курсы валют
 
 
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На белорусском валютном рынке основные валюты подешевели, причем заметно. В чем причины их падения? Станет ли более доступным для покупки доллар на этой неделе и...
 
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