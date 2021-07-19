



Представители FIDH и сенатор Парижа Реми Ферра на акции солидарности 18 июля 2021 года





В мероприятии принял участие сенатор Парижа Реми Феро, который в своем выступлении отметил, что Франция должна делать все возможное и бороться за освобождение правозащитника Алеся Беляцкого, его арестованных коллег и до тех пор, пока Беларусь не станет демократической страной.





пишет spring96.org, что председатель лишенного аккредитации ПЦ "Весны" Алесь Беляцкий является почетным гражданином Парижа с 2012 года. Он также подчеркнул,spring96.org, что председатель лишенного аккредитации ПЦ "Весны" Алесь Беляцкий является почетным гражданином Парижа с 2012 года.





Генеральный директор FIDH Элеонор Морель в своем выступлении сказала, что почти 10 лет назад, Алесь Беляцкий, который в тот момент являлся вице-президентом FIDH, был заключен в тюрьму по политическим мотивам. После его ареста FIDH немедленно развернул масштабную кампанию за его освобождение, мобилизуя международное сообщество и выступая в защиту Беляцкого на самом высоком уровне. В 2012 году FIDH обратилась в ООН, которая объявила его задержание произвольным и потребовала его немедленного и безусловного освобождения. Проведя 1052 дня (почти три года) в произвольном заключении в тяжелых условиях, Алесь Беляцкий был наконец освобожден.





"Эта новая волна репрессий является еще одним доказательством того, что режим Лукашенко ведет систематическую кампанию, чтобы заставить замолчать все оставшиеся несогласные голоса и подавить гражданское общество в Беларуси", - подчеркнула выступающая.





Элеонор Морель от имени ФИДШ призвала белорусские власти прекратить репрессии и немедленно освободить всех политзаключенных:





"Мы призываем международные организации и правозащитников во всех странах решительно протестовать против грубых нарушений прав человека в Беларуси и потребовать от властей своих стран настаивать на немедленном освобождении всех политических заключенных в Беларуси.





FIDH будет продолжать работать до освобождения наших друзей, коллег и всех политических заключенных в Беларуси".





Также в поддержку весновцев и всего белорусского народа выступили ко-президент Ассоциации "Сообщество Беларуси в Париже" Алиса Сырокваш, координатор международных отношений Amnesty International во Франции Ан Кастаньос-Сен, Франсуа Девер из Memorial France, правозащитница и преподаватель SciencesPo Саша Кулаева.





Напомним, 14 июля 2021 года произошла очередная атака на гражданское общество: по всей Беларуси прошли обыски, допросы и задержания правозащитников, журналистов, общественных активистов, членов некоммерческих организаций. В этот день задержали 11 правозащитников "Весны".





По прошествии 72 часов после задержания, за решеткой остаются председатель организации Алесь Беляцкий, член Совета "Весны" и вице-президент FIDH Валентин Стефанович, юрист "Весны" Владимир Лабкович и его жена Нина Лабкович.





Фото предоставлено Международной федерацией за права человека











