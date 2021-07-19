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Российских гребцов сняли с Олимпиады в Токио из-за допинга

19.07.2021 09:35 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Пробы двух спортсменов оказались положительными.


Фото: Smotrim.ru

Российский экипаж четверки парной не выступит на Олимпиаде в Токио, после того как результаты допинг-проб «Б» гребцов Никиты Моргачева и Павла Сорина оказались положительными.

Тренерский совет ФГР пришел к выводу, пишет sportarena.by, что потенциальные запасные члены экипажа не смогут выступить достойно.

«Тренерский совет ФГР глубоко проанализировал результаты тренировок двух потенциальных запасных членов экипажа M4x и пришел к выводу, что их уровень мастерства не соответствует олимпийским стандартам.

Учитывая эти и другие важные факторы, как невозможность правильно провести заключительный этап подготовки спортсменов данного экипажа к ОИ, высокое психоэмоциональное напряжение и давление и, как следствие, невозможность показать достойный результат на предстоящих соревнованиях, руководство Федерации с тяжелым сердцем решило снять экипаж с соревнований», — сказано в заявлении.

Вместо сборной России в Играх примет участие экипаж, занявший следующую наивысшую позицию в квалификации на Олимпиаду — сборная Литвы.

Олимпийские игры пройдут с 23 июля по 8 августа.
 
 
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Пробы двух спортсменов оказались положительными.
 
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