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Россия не начнет широкомасштабное вторжение в Украину из-за ее партнеров – командующий Воздушными силами ВСУ

19.07.2021 09:35 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Россия не решится на широкомасштабные боевые действия против Украины. Такое мнение командующий Воздушными силами Вооруженных сил Украины Сергей Дроздов выразил на форуме в Одессе.


Фото: Командування Повітряних Сил ЗСУ / Air Force Command of UA Armed Forces / Facebook

Об этом сообщило 17 июля издание НВ.

"Если широкомасштабно, я думаю, что на это сейчас рассчитывать нельзя, потому что наши партнеры вместе с нами не дадут агрессору проявить свои амбициозные претензии к Украине и начать широкомасштабную агрессию. Я думаю, что все те намерения путинского государства захватить Украину и поставить нас на колени – это все пока намерения. Реализация невозможна, пока мы в сотрудничестве с другими странами", – сказал он.

Командующий Воздушными силами ВСУ подчеркнул, что у Украины "есть не только авиация, но мощные ракетные войска, которые также стоят на страже воздушного пространства, есть радиолокационная техника, которая заблаговременно обнаруживает и дает наблюдения".

Дроздов не исключил, пишет Гордон, что Россия может усилить локальный конфликт – в Донецком регионе, к которому "возможно подключение Крымского региона".

Контекст:

В 2014 году Россия оккупировала Крым и начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства. По данным ООН, за время конфликта погибло около 13 тыс. человек.

В начале 2021 года ситуация на Донбассе обострилась. Украинская сторона регулярно заявляет о случаях нарушения боевиками режима прекращения огня. РФ с конца марта наращивала войска вблизи границы с Украиной и в оккупированном Крыму. По разным оценкам, РФ концентрировала у границы с Украиной от 89 тыс. до 100 тыс. военнослужащих. 5 мая газета The New York Times со ссылкой на высокопоставленных чиновников администрации президента США Джо Байдена сообщала, что Россия отвела несколько тысяч военнослужащих, но вдоль границы с Украиной остаются десятки тысяч военных.

В связи с оккупацией Крыма и агрессией на Донбассе США, Евросоюз и другие страны проводят санкционную политику относительно России. Пакеты ограничений периодически расширяются и продлеваются.

В июне президент Украины Владимир Зеленский в интервью агентствам Reuters, Agence France-Presse и Associated Press говорил, что в России отрабатывают варианты возможного захвата Одессы, Харькова и Киева.
 
 
 
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Россия не решится на широкомасштабные боевые действия против Украины. Такое мнение командующий Воздушными силами Вооруженных сил Украины Сергей Дроздов выразил...
 
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