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В этом году на 100 баллов ЦТ сдали 377 человек
Источник материала: Партизан
Стобалльниками на ЦТ в Беларуси стали уже 377 человек - РИКЗ Стобалльниками на ЦТ-2021 в Беларуси стали уже 377 человек, 24 абитуриента получили максимальный результат дважды.
"Итоги (ЦТ - ИФ) достаточно положительные, успешные. Можно сказать, что мы имеем очень неплохой результат в этом году, достаточное количество абсолютных результатов. Уже сейчас без резервных дней можно сказать, что 377 человек получили абсолютные результаты,
Самые популярные предметы у абитуриентов - русский язык, математика и английский язык. "Самым успешным предметом стал иностранный язык - 88 абсолютных результатов. У нас пять иностранных языков, по английскому языку было 64. Поэтому если говорить о предмете конкретном, то наиболее успешным для абитуриентов была биология, по которой было получено 76 абсолютных результатов", - отпетил Миксюк.
По его словам, абитуриенты в этом году вели себя более дисциплинированно. "Нарушали, но меньше, чем в прошлом году. Всего зафиксировано пока 10 нарушений. Традиционно, если так можно выразиться, самое популярное нарушение – это пронос мобильного телефона. Семь человек таких было, два человека попытались воспользоваться шпаргалкой, один человек попытался работать после окончания времени, отведенного на выполнение теста", - рассказал директор РИКЗ.
Централизованное тестирование в Беларуси стартовало 16 июня с испытания по белорусскому языку. В воскресенье был последний резервный день. Абитуриенты сдавали обществоведение, математику, биологию, иностранный язык, химию, физику, историю Беларуси, географию, всемирную историю (новейшее время).
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Стобалльниками на ЦТ в Беларуси стали уже 377 человек - РИКЗ Стобалльниками на ЦТ-2021 в Беларуси стали уже 377 человек, 24 абитуриента получили максимальный результат...
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