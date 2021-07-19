Вторая лига. «Малорита» не смогла поехать на выездной матч к «Пружанам». «Сенно» не отправилось в Поставы





пишет Трибуна, футбольному клубу «Малорита» будет присуждено техническое поражение 3:0, передает пресс-служба клуба. Таким образом,Трибуна, футбольному клубу «Малорита» будет присуждено техническое поражение 3:0, передает пресс-служба клуба.





Отметим, что до этого «Малорита» не проиграла ни одной игры.





Также клуб «Сенно», который уже вышел в финальный областной раунд, не поехал в гости к «Поставам». «Сенно» засчитано техпоражение.