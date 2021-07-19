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В Беларуси за одну базовую продают историческое здание бывшего спиртзавода

19.07.2021 09:35 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Бывший спиртзавод в усадебно-парковом комплексе Ожешко в Дрогичинском районе Брестской области предлагается для продажи на электронных торгах 6 августа с установлением начальной цены продажи равной одной базовой величине (1 БВ = Br29), сообщил комитет "Брестоблимущество".


Здание винокурни построено в XIX веке и является частью усадебно-паркового ансамбля, принадлежавшего дворянскому роду Ожешко. Благодаря богатому архитектурному украшению фасада, некоторые исследователи считали, что здание ранее являлось дворцом или флигелем. За участие в восстании поместье рода Ожешко было конфисковано в пользу государства, пишет marketing.by, но через некоторое время усадьбу вернули владельцам, но уже в конце XIX века Элоиза Ожешко продала имение графине Бобринской.

В начале XX века винокурный завод стал одним из самых известных и доходных заводов Гродненской губернии. Именно в деревне Закозель в 1900 году впервые на территории современного Дрогичинского района появилось электричество. На работающем здесь спиртовом заводе вместо малосильной паровой машины был установлен новый паровой котел с электрогенератором немецкой фирмы "Унинс". Так появилась возможность не только модернизировать предприятие, но и электрифицировать жилые, производственные помещения.

Постройка спиртзавода считается образцом промышленной архитектуры начала ХХ века. Большую часть фасада занимают высокие арочные окна, благодаря которым обеспечивалось естественное освещение производственных помещений. Здание винокурни решено в формах зодчества позднего классицизма и имеет по фронту главного фасада колоннаду тосканского ордера. Прямоугольные оконные проемы отделаны карнизами. Ряд более поздних пристроек нарушил начальный вид здания.

В послевоенное время завод часто менял своих собственников и подчинялся то Барановичскому тресту спиртовой промышленности, то Главному управлению спиртовой, ликероводочной и крахмальной промышленности "Белглавспирт". С 1976 года предприятие входило в состав Брестского производственного объединения спиртовой и ликероводочной промышленности.

Спиртзавод работал и в КСУП "Племенной завод "Закозельский", давая хозяйству немалую прибыль. В 2010 г., когда оборудование полностью выработало свой ресурс и спиртному производству нашли альтернативную замену, завод закрыли.

Согласно постановлению Совета министров 14 мая 2007г №578 здание винокурни включено в перечень историко-культурных ценностей Республики Беларусь. 

В настоящее время главный корпус спиртзавода представляет собой трехэтажное кирпичное здание (историко-культурная ценность) общей площадью – 1910,9 кв.м, с незавершенной незаконсервированной пристройкой, эстакадой, забором, плиточным покрытием, электроснабжением подземным (фонари). Расположен на земельном участке площадью 0,3317 га, имеются ограничения (обременения) прав на земельный участок, расположенный в зонах охраны недвижимых материальных историко-культурных ценностей, на площади 0,3317 га; использовать земельный участок для размещения объектов административного назначения, розничной и (или) оптовой торговли, материально-технического и продовольственного снабжения, заготовок и сбыта продукции, общественного питания, бытового обслуживания населения, по ремонту и обслуживанию автомобилей, промышленного производства, размещение объектов по оказанию услуг (с учетом комплексного развития территории) по согласованию с отделом архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Дрогичинского районного исполнительного комитета, Дрогичинским районным центром гигиены и эпидемиологии, срок аренды – 50 лет.

  
 
 
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Бывший спиртзавод в усадебно-парковом комплексе Ожешко в Дрогичинском районе Брестской области предлагается для продажи на электронных торгах 6 августа с...
 
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