Что происходит на рынке наличной валюты — в обменниках появились новые курсы

В первый рабочий день новой недели банки, работающие на территории Беларуси, установили в своих обменниках утром 19 июля новые курсы основных иностранных валют.

По данным select.by на 09:10, в Минске они следующие:

доллар выгоднее всего можно продать по 2,53, а купить по 2,535 белорусского рубля (дороже всего банки предлагают «американца» по 2,57);

евро 3,0 / 3,002 (3,04);

100 российских рублей 3,402 / 3,41 (3,5).

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