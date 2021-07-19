Мнение: Реальная цель выхода Белоруснефти» из состава концерна «Белнефтехим»

Источник материала: Салiдарнасць

«Белоруснефть» спряталась от санкций? Мнение телеграм-канала Zaprauka.by .





Фото с сайта marketing.by

Несколько дней назад СМИ облетела новость о том, что «Белоруснефть» выведена из состава концерна «Белнефтехим» . При этом все издания тут же и самостоятельно связали это с тем, что предприятие выводят, чтобы его не коснулись санкции, которые введены в отношении «Белнефтехима». Однако, все на самом деле не так.

Реальным событием является то, что «Белоруснефть» под прикрытием санкций получила «свободу», о которой мечтают все предприятия, входящие в состав концерна «Белнефтехим» (спросите об этом, например, «Белшину»). Теперь «Белоруснефть» ушла от ненужной ей излишней бюрократизированности и формализма, которые её связывали с концерном.

Нужно отметить, что подчинение концерну «Белоруснефти» было формальным, так как очень молодое (а реально «аппаратно юное») руководство «Белнефтехима» не имело никакого воздействия на такого «тяжеловеса», как генеральный директор «Белоруснефти» А. Ляхов (он, кстати, ещё постоянный член Совета Республики), но оно все-таки было. А теперь уже нет.

Чтобы там ни говорили про санкции, но они тут играют самую последнюю роль, если играют вообще. Почему именно «Белоруснефть»? Не логично ли бы вывести из состава концерна второй НПЗ - Мозырский НПЗ. Он и выручку даёт намного больше, поступлений в бюджет от него тоже не сравнить с «Белоруснефтью» и людей работает также больше. Ан, нет, именно «Белоруснефть».

Да, и вообще: какая разница в «Белнефтехиме» ты или нет? Почему тогда не вывести и все иные предприятия сразу же? Ведь они также в составе концерна? Их санкции не касаются?..

К тому же «Белоруснефть» сама была под санкциями США с 2011 по 2015 гг., когда пыталась участвовать в разработке иранских нефтяных месторождений. Но тогда функционеры от «Белоруснефти» слёзно заверяли власти США (Гегемона мира):

«о твердом заверении в том, что не намерены в будущем заниматься подобной деятельностью».

Санкции тогда сразу сняли. То есть вопрос не политический. Не экономический. «Белоруснефть» свернула свои иранские программы, и от неё отстали. И отстал ни к кто иной, а Америка.

Поэтому, сейчас воспользовавшись моментом, чиновники из «Белоруснефти» разыграли ровно только свою карту уйти из-под формального уже (молодое руководство «Белнефтехима» они не боятся, не то, что было во времена Господина Боровского) контроля. И все.

Чалый: Не внесли «Белоруснефть» отдельной строкой? Хорошо, внесут в следующем списке