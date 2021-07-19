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В Минском районе работники МЧС предотвратили несчастный случай на воде

19.07.2021 10:07 — Разное | БелТА  
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Источник материала: БелТА

19 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минском районе работники МЧС предотвратили несчастный случай на воде. Об этом БЕЛТА сообщили в областном управлении МЧС.

18 июля в 14.33 при патрулировании водохранилища Дрозды спасатели пожарной аварийно-спасательной части вблизи пляжа №5 обнаружили тонущего человека.

"В пятницу и выходные дни мы осуществляем усиленное патрулирование пляжей с целью исключения несчастных случаев, - рассказали в МЧС. - Люди не всегда осознают опасность, которую несет вода. Мужчина плавал на удалении около 300 м от берега и начал тонуть. Мы достали его из воды и доставили на берег".

Мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения. А это, как показывает статистика, одна из основных причин гибели взрослых на воде.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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19 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минском районе работники МЧС предотвратили несчастный случай на воде. Об этом БЕЛТА сообщили в областном...
 
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