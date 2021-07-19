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В Лиде следователи ищут очевидцев аварии с участием мотоциклиста

19.07.2021 10:07 — Разное | БелТА  
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Источник материала: БелТА

19 июля, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Лиде следователи ищут очевидцев серьезной аварии с участием мотоциклиста. Информация об этом размещена в Telegram-канале СК, сообщает БЕЛТА.

Авария произошла вечером 13 июля на улице Гастелло в Лиде. 20-летний водитель ВАЗа при повороте налево не уступил дорогу двигавшемуся навстречу мотоциклу.

После столкновения 45-летнего мотоциклиста доставили в больницу в тяжелом состоянии. В сознание мужчина пока не пришел, сейчас он находится в реанимации.

На месте работали следователи и эксперты. Допрошены подозреваемый и свидетели, назначены необходимые исследования.

В отношении водителя легковой машины возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 317 УК. Следователи обращаются к очевидцам аварии, а также к тем, кто располагает записями видеорегистратора, с просьбой сообщить об этом в УСК по Гродненской области по телефонам (80152) 72-40-40 или (8033) 621-15-35.-0-

 
Теги: Гродно
 
 
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Авария произошла вечером 13 июля на улице Гастелло в Лиде. 20-летний водитель ВАЗа при повороте налево не уступил дорогу двигавшемуся навстречу мотоциклу. После...
 
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