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«Славянский базар». Певица из Казахстана получила Гран-при конкурса

19.07.2021 10:11 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Вокалистка Рухия Байдукенова, представляющая Казахстан, стала обладательницей Гран-при конкурса исполнителей эстрадной песни в Витебске.




В борьбе за главную награду конкурса молодых исполнителей артисты пели славянский хит, для чего некоторым вокалистам из далеких стран потребовалось освоить русский язык.

Ставшая в итоге лучшей исполнительницей 22-летняя Рухия из Казахстана получила «Золотую лиру» фестиваля из рук председателя жюри, народного артиста Беларуси Анатолия Ярмоленко. Первое место у Ирины Арсениевич из Сербии. Диплом второй степени песенного конкурса вручили представителю Беларуси Даниилу Мышковцу и украинке Ренате Штифель.


 
 
Теги: Витебск
 
 
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Вокалистка Рухия Байдукенова, представляющая Казахстан, стала обладательницей Гран-при конкурса исполнителей эстрадной песни в Витебске.
 
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