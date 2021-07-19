«Славянский базар». Певица из Казахстана получила Гран-при конкурса













В борьбе за главную награду конкурса молодых исполнителей артисты пели славянский хит, для чего некоторым вокалистам из далеких стран потребовалось освоить русский язык.





Ставшая в итоге лучшей исполнительницей 22-летняя Рухия из Казахстана получила «Золотую лиру» фестиваля из рук председателя жюри, народного артиста Беларуси Анатолия Ярмоленко. Первое место у Ирины Арсениевич из Сербии. Диплом второй степени песенного конкурса вручили представителю Беларуси Даниилу Мышковцу и украинке Ренате Штифель.







