|
«Белгазпромбанк» официально подтвердил уход Ермаковой
Источник материала: Партизан
«Белгазпромбанк» официально подтвердил уход Надежды Ермаковой с поста председателя правления.
«В соответствии с решением совета директоров ОАО «Белгазпромбанк», Надежда Андреевна Ермакова выведена из состава правления банка в связи с истечением срока контракта», — говорится в сообщении пресс-службы.
С 18 июля исполнять обязанности председателя правления будет первый заместитель председателя Ирина Потапова.
«Правление ОАО «Белгазпромбанк» продолжит реализацию основных стратегических задач, направленных на дальнейшее укрепление позиций банка как ведущего финансово-кредитного учреждения страны», — отмечается в пресс-релизе.
Об уходе Надежды Ермаковой стало известно в пятницу. Она подтвердила это СМИ. По ее словам, она возвращается на пенсию.
Надежда Ермакова пришла в «Белгазпромбанк» после ареста Виктора Бабарико и связанных с ним топ-менеджеров банка в июне прошлого года в качестве руководителя временной администрации. С января этого года занимала должность председателя правления.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
«Белгазпромбанк» официально подтвердил уход Надежды Ермаковой с поста председателя правления.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)