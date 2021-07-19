|
В Ольшанах огурцы выбросили под колеса фуры и бусика из-за низкой закупочной цены
Источник материала: UDF
Иллюстративное фото
Видео инцидента опубликовал портал «Першы Рэгіён».
Закупочная цена на огурцы в Ольшанах упала до 10 копеек за кг. Такая стоимость не покроет даже затраты на выращивание овоща, что не устраивает местных жителей.
В сети выложили два ролика, как часть урожая мелкие фермеры выбросили под колеса техники. В одном случае по огурцам проехал микроавтобус, во втором — фура.
Еще пару недель назад закупочные цены на огурцы в Ольшанах были по 40 копеек. На рынке в Бресте цена колеблется в пределах от 1 до 1,5 рубля в розницу.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Видео инцидента опубликовал портал «Першы Рэгіён».
|
Свежие газеты
Архив (Разное)