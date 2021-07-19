Тихановская встретится с госсекретарем США

19 июля находящаяся с визитом в США белорусский демократический лидер Светлана Тихановская встретится в Вашингтоне с госсекретарем США Энтони Блинкеном.





На встрече будет обсуждаться помощь, которую США могут оказать гражданскому обществу Беларуси, а также новые санкции в отношении режима Лукашенко.

Сегодня Тихановская также проведет встречи с заместителем госсекретаря Викторией Нуланд и советником Госдепартамента Дереком Шолле.

Накануне Тихановская встретилась в Вашингтоне с белорусской диаспорой .

20 июля в Белом доме состоится встреча с советником президента США по национальной безопасности Джейком Салливаном. Также Тихановская посетит Сенат.

Помимо Вашингтона Тихановская посетит Нью-Йорк, Сан-Франциско и Лос-Анджелес. Визит продлится до конца июля.