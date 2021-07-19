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Светлана Тихановская в Вашингтоне встретилась с белорусской диаспорой
Источник материала: Навiны
18 июля находящаяся с визитом в США белорусский демократический лидер Светлана Тихановская встретилась в Вашингтоне с живущими в Америке белорусами.
Встреча с диаспорой состоялась на площади Свободы и собрала порядка четырехсот человек.
Тихановская призвала белорусов зарубежья продолжать оказывать помощь своей родине.
«Каждая капелька помощи важна. А когда нас девять миллионов, это уже целое море помощи. Поэтому продолжайте делать то, что вы делаете: пишите письма политзаключенным, помогайте финансово, говорите о нас, общайтесь с местным руководством, подключайтесь к акциям солидарности. Это международная поддержка — и она очень сильно давит на режим», — отметила Тихановская.
Фото и видео пресс-службы Тихановской
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