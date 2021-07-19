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Вячорко: «Мы хотим, чтобы США взяли лидерство в поддержке белорусского народа»
19.07.2021 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
Советник Тихановской о целях визита в Америку.
— Мы хотим, чтобы США поставили Беларусь в повестку дня, сделали ее приоритетом в своей международной политике, — отметил в эфире
Мне кажется, что Беларусь — это самый лучший пример, чтобы показать свою приверженность этим ценностям. Потому что Беларусь — это, возможно, самая ясная и понятная история, которая сейчас происходит в мире: все предельно четко — черное и белое. Есть узурпатор, который захватил страну, и есть народ, который борется за свободу.
Мы хотим, чтобы США взяли своеобразное лидерство
Вячорка напомнил, что США всегда внимательно следили за ситуацией в Беларуси.
— США активно поддерживали Беларусь с самого начала протестов, ставили вопрос белорусов в ООН, в Совбезе ООН, в Совете по правам человека ООН. Они были среди инициаторов московского механизма ОБСЕ.
Он сообщил, что одним из мероприятий визита Светланы Тихановской станет запуск работы официальной группы в Конгрессе США, которая будет заниматься белорусским вопросом.
— Возможно, США помогут мобилизовать международную поддержку, ударить по режиму Лукашенко и его пособникам. Там уже принят
Я думаю, США могут проводить политику, с одной стороны, давления на режим, а, с другой стороны, поддерживать, например, СМИ и правозащитников. Сейчас идет террор и разгром гражданского общества. США, которые построены на ценностях демократии и прав человека, могут взять шествие над этой темой, потому что именно от их позиции зависит скоординированность действий всех международных стейкхолдеров — ООН, ОБСЕ, ЕС и Великобритании, Канады и Украины, — отметил Вячорко.
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Советник Тихановской о целях визита в Америку.
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