Вячорко: «Мы хотим, чтобы США взяли лидерство в поддержке белорусского народа»

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Советник Тихановской о целях визита в Америку.





Светлана Тихановская надеется , что борьба за права человека в Беларуси займет одно из приоритетных мест в повестке США.

— Мы хотим, чтобы США поставили Беларусь в повестку дня, сделали ее приоритетом в своей международной политике, — отметил в эфире «Дождя» советник Светланы Тихановской Франак Вячорко. — Джо Байден еще во время избирательной кампании обозначал, что для него вопрос возращения демократии и прав человека в международную повестку является приоритетным

Мне кажется, что Беларусь — это самый лучший пример, чтобы показать свою приверженность этим ценностям. Потому что Беларусь — это, возможно, самая ясная и понятная история, которая сейчас происходит в мире: все предельно четко — черное и белое. Есть узурпатор, который захватил страну, и есть народ, который борется за свободу.

Мы хотим, чтобы США взяли своеобразное лидерство в поддержке вот этих стремлений белорусского народа жить в свободной демократической стране.

Вячорка напомнил, что США всегда внимательно следили за ситуацией в Беларуси.

— США активно поддерживали Беларусь с самого начала протестов, ставили вопрос белорусов в ООН, в Совбезе ООН, в Совете по правам человека ООН. Они были среди инициаторов московского механизма ОБСЕ. Стивен Биган, занимавший пост госсекретаря США во время президентства Дональда Трампа, стал одним из первых международных политиков, которые встретились с Тихановской в Вильнюсе, — сказал Вячорка.

Он сообщил, что одним из мероприятий визита Светланы Тихановской станет запуск работы официальной группы в Конгрессе США, которая будет заниматься белорусским вопросом.

— Возможно, США помогут мобилизовать международную поддержку, ударить по режиму Лукашенко и его пособникам. Там уже принят «Акт о демократии в Беларуси», который является основой для дальнейших действий.

Я думаю, США могут проводить политику, с одной стороны, давления на режим, а, с другой стороны, поддерживать, например, СМИ и правозащитников. Сейчас идет террор и разгром гражданского общества. США, которые построены на ценностях демократии и прав человека, могут взять шествие над этой темой, потому что именно от их позиции зависит скоординированность действий всех международных стейкхолдеров — ООН, ОБСЕ, ЕС и Великобритании, Канады и Украины, — отметил Вячорко.