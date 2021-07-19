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В Беларуси за неделю утонули 38 человек

19.07.2021 10:57 — Разное | БелТА  
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Источник материала: БелТА

19 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси за неделю утонули 38 человек, сообщили БЕЛТА в пресс-службе МЧС.

"В Беларуси за прошедшую неделю утонули 38 человек, в том числе 6 детей. 43 человека, в том числе 17 детей, спасли работники МЧС и ОСВОДа", - рассказали в пресс-службе.

Чтобы избежать несчастного случая на воде, следуйте простым правилам. Пользуйтесь только оборудованными пляжами. Если их нет, определите постоянное место для купания, проверив его с точки зрения безопасности. Не прыгайте с обрывов и случайных вышек, не проверив дно. Не заплывайте за буйки и не пытайтесь переплывать водоемы. Не выплывайте на судоходный фарватер. Не купайтесь в нетрезвом виде. Не пытайтесь плавать на бревнах, досках, самодельных плотах. Не купайтесь долго в холодной воде. Не отплывайте далеко от берега на надувных матрасах и кругах, если вы не умеете плавать.

"Находясь на лодках, не меняйтесь местами, не садитесь на борта, не перегружайте лодку сверх установленной нормы, не катайтесь возле шлюзов, плотин, дноуглубительных снарядов, посреди фарватера реки. Не оставляйте детей без присмотра возле воды. Не разрешайте детям купаться в незнакомых местах, тем более прыгать в воду. Не разрешайте детям далеко заплывать. Не разрешайте детям, если они не умеют плавать, заходить в воду без надувных кругов и дальше чем по пояс", - добавили в МЧС.-0-

В Беларуси за неделю утонули 38 человек

 
Теги: Минск
 
 
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"В Беларуси за прошедшую неделю утонули 38 человек, в том числе 6 детей. 43 человека, в том числе 17 детей, спасли работники МЧС и ОСВОДа", - рассказали в пресс-службе.
 
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