В Докшицком районе в ДТП погибла женщина

Источник материала: БелТА

19 июля, Витебск /Корр. БЕЛТА/. В Докшицком районе погибла водитель, не справившись с управлением легкового авто, сообщили БЕЛТА в УГАИ УВД Витебского облисполкома.

Авария произошла днем 18 июля на 157-м км трассы Богушевск - Сенно - Лепель - Мядель. 51-летняя водитель не справилась с управлением, автомобиль съехал в кювет и перевернулся. От полученных травм женщина скончалась на месте.-0-