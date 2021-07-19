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В Докшицком районе в ДТП погибла женщина

19.07.2021 10:57 — Разное | БелТА  
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Источник материала: БелТА

19 июля, Витебск /Корр. БЕЛТА/. В Докшицком районе погибла водитель, не справившись с управлением легкового авто, сообщили БЕЛТА в УГАИ УВД Витебского облисполкома.

Авария произошла днем 18 июля на 157-м км трассы Богушевск - Сенно - Лепель - Мядель. 51-летняя водитель не справилась с управлением, автомобиль съехал в кювет и перевернулся. От полученных травм женщина скончалась на месте.-0-

 
Теги: Витебск
 
 
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Авария произошла днем 18 июля на 157-м км трассы Богушевск - Сенно - Лепель - Мядель. 51-летняя водитель не справилась с управлением, автомобиль съехал в кювет и...
 
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