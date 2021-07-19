|
В Докшицком районе в ДТП погибла женщина
Источник материала: БелТА
19 июля, Витебск /Корр. БЕЛТА/. В Докшицком районе погибла водитель, не справившись с управлением легкового авто, сообщили БЕЛТА в УГАИ УВД Витебского облисполкома.
Авария произошла днем 18 июля на 157-м км трассы Богушевск - Сенно - Лепель - Мядель. 51-летняя водитель не справилась с управлением, автомобиль съехал в кювет и перевернулся. От полученных травм женщина скончалась на месте.-0-
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Авария произошла днем 18 июля на 157-м км трассы Богушевск - Сенно - Лепель - Мядель. 51-летняя водитель не справилась с управлением, автомобиль съехал в кювет и...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)