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Мор рыбы отмечен на реке Лесная в Каменецком районе

19.07.2021 10:57 — Разное | БелТА  
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Источник материала: БелТА

19 июля, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Каменецком районе на реке Лесная отмечен мор рыбы, сообщили БЕЛТА в Брестском областном управлении МЧС.

Информацию о гибели рыбы вблизи деревни Голый Борок передали из областного комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды. На место происшествия выезжали представители природоохраны из Каменца и специалисты Брестской областной лаборатории аналитического контроля в области охраны окружающей среды. В реке Лесная были взяты пробы воды.

Отмечается, что поверхностных загрязнений не установлено.-0-

 
Теги: Брест
 
 
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Отмечается, что поверхностных загрязнений не установлено.
 
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