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Мор рыбы отмечен на реке Лесная в Каменецком районе
Источник материала: БелТА
19 июля, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Каменецком районе на реке Лесная отмечен мор рыбы, сообщили БЕЛТА в Брестском областном управлении МЧС.
Информацию о гибели рыбы вблизи деревни Голый Борок передали из областного комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды. На место происшествия выезжали представители природоохраны из Каменца и специалисты Брестской областной лаборатории аналитического контроля в области охраны окружающей среды. В реке Лесная были взяты пробы воды.
Отмечается, что поверхностных загрязнений не установлено.-0-
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Отмечается, что поверхностных загрязнений не установлено.
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