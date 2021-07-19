Мор рыбы отмечен на реке Лесная в Каменецком районе

Источник материала: БелТА

19 июля, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Каменецком районе на реке Лесная отмечен мор рыбы, сообщили БЕЛТА в Брестском областном управлении МЧС.

Информацию о гибели рыбы вблизи деревни Голый Борок передали из областного комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды. На место происшествия выезжали представители природоохраны из Каменца и специалисты Брестской областной лаборатории аналитического контроля в области охраны окружающей среды. В реке Лесная были взяты пробы воды.

Отмечается, что поверхностных загрязнений не установлено.-0-