В Оршанском районе спасатели нашли трех заблудившихся в лесу человек

Источник материала: БелТА

19 июля, Витебск /Корр. БЕЛТА/. В Оршанском районе спасатели нашли троих потерявшихся человек, сообщили БЕЛТА в Витебском областном управлении МЧС.

Спасателям 18 июля в 11.15 позвонила женщина и рассказала, что она, ее отец 1962 года рождения и мать 1963 года рождения заблудились в лесу вблизи деревни Юрцево. Отцу требуется медицинская помощь. К месту выехали подразделения Оршанского горрайотдела по чрезвычайным ситуациям.

Выяснилось, что мужчина ранее перенес сердечное заболевание, а в лесу его состояние ухудшилось. Сотрудники МЧС вывели пострадавшего из леса и передали бригаде скорой медицинской помощи, которые после осмотра госпитализировали его в больницу. Женщины в помощи специалистов не нуждались.-0-







