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В Оршанском районе спасатели нашли трех заблудившихся в лесу человек

19.07.2021 10:57 — Разное | БелТА  
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Источник материала: БелТА

19 июля, Витебск /Корр. БЕЛТА/. В Оршанском районе спасатели нашли троих потерявшихся человек, сообщили БЕЛТА в Витебском областном управлении МЧС.

Спасателям 18 июля в 11.15 позвонила женщина и рассказала, что она, ее отец 1962 года рождения и мать 1963 года рождения заблудились в лесу вблизи деревни Юрцево. Отцу требуется медицинская помощь. К месту выехали подразделения Оршанского горрайотдела по чрезвычайным ситуациям.

Выяснилось, что мужчина ранее перенес сердечное заболевание, а в лесу его состояние ухудшилось. Сотрудники МЧС вывели пострадавшего из леса и передали бригаде скорой медицинской помощи, которые после осмотра госпитализировали его в больницу. Женщины в помощи специалистов не нуждались.-0-

В Оршанском районе спасатели нашли трех заблудившихся в лесу человек
В Оршанском районе спасатели нашли трех заблудившихся в лесу человек

 
Теги: Витебск
 
 
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Спасателям 18 июля в 11.15 позвонила женщина и рассказала, что она, ее отец 1962 года рождения и мать 1963 года рождения заблудились в лесу вблизи деревни Юрцево. Отцу...
 
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