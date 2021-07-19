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В Брестской области за сутки произошло семь пожаров

19.07.2021 10:57 — Разное | БелТА  
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Источник материала: БелТА

19 июля, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Брестской области за минувшие сутки произошло семь пожаров, сообщает БЕЛТА со ссылкой на областное управление МЧС.

Пожары зарегистрированы в Брестском, Столинском, Лунинецком, Барановичском районах и Пинске. На одном из них погиб человек. Так, 18 июля около 23.30 в Барановичский ГРОЧС поступило сообщение о возгорании в деревне Гарановичи. Огонь уничтожил кровлю и перекрытие, имущество, повредил стены. Погиб хозяин дома. Специалисты выясняют причину случившегося.

Днем произошел пожар на предприятии в агрогородке Чернавчицы Брестского района. В цеху по производству паркетной доски из-за тления опилок повреждено семь тканевых фильтров аспирационной установки. Устанавливаются обстоятельства происшествия.-0-

 
Теги: Брест
 
 
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Пожары зарегистрированы в Брестском, Столинском, Лунинецком, Барановичском районах и Пинске. На одном из них погиб человек. Так, 18 июля около 23.30 в Барановичский...
 
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