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В Минской области за сутки в водоемах утонули два человека

19.07.2021 10:57 — Разное | БелТА  
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Источник материала: БелТА

19 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минской области за сутки в водоемах утонули два человека. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе МЧС.

18 июля в 11.00 в МЧС поступило сообщение об утонувшем мужчине в водоеме возле агрогородка Деревная Столбцовского района Минской области. Работниками МЧС обнаружен и извлечен из воды утонувший гражданин 1984 года рождения.

В этот же день в 16.23 стало известно об утонувшем мужчине в реке Березина возле деревни Веселово Борисовского района Минской области. Работниками МЧС проводились работы по поиску утонувшего гражданина 1983 года рождения, неработающего. Утонувший не обнаружен, поиски будут продолжены сегодня работниками ОСВОД.-0-

В Минской области за сутки в водоемах утонули два человека

 
Теги: Минск
 
 
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18 июля в 11.00 в МЧС поступило сообщение об утонувшем мужчине в водоеме возле агрогородка Деревная Столбцовского района Минской области. Работниками МЧС обнаружен и...
 
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