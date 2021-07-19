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В Червенском районе при пожаре уничтожено 500 т сена

19.07.2021 10:57 — Разное | БелТА  
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Источник материала: БелТА

19 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Червенском районе при пожаре уничтожено 500 т сена. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе МЧС.

"17 июля в 11.32 в МЧС поступило сообщение о пожаре в сенохранилище (20х100 м, металлический навес на железобетонных опорах, 2019 года постройки) СПФ "Агрострой" ОАО "Минскжелезобетон" возле деревни Гребенка Червенского района Минской области. В результате пожара уничтожены 500 т сена в рулонах (укос 2020 и 2021 года), повреждена кровля по всей площади", - рассказали в пресс -службе.

17 июля в 13.41 стало известно о пожаре в сенохранилище (12х80 м, металлический каркас, обшитый шифером, 1993 года постройки) на территории МТФ ОАО "Дворец-Агро" в агрогородке Дворец Чашникского района Витебской области. В результате пожара уничтожены 80 т сена в рулонах (укос 2021 года) и шиферное покрытие по всей площади. Работниками МЧС и хозяйства из рядом расположенного здания телятника эвакуированы 150 телят (возраст до 2 месяцев).

Пострадавших нет. Причины пожаров устанавливаются.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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В результате пожара уничтожены 500 т сена в рулонах (укос 2020 и 2021 года), повреждена кровля по всей площади.
 
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