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ЕАБР допускает дальнейшее повышение ставки рефинансирования в Беларуси

19.07.2021 10:59 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Аналитики Евразийского банка развития допускают дальнейшее повышение ставки рефинансирования Нацбанка РБ в текущем году, комментируя решение регулятора повысить с 21 июля ставку рефинансирования на 0,75 п. п., до 9,25%.

«ЕАБР допускает дальнейшее повышение ставки рефинансирования в этом году, вплоть до 10% (и даже выше при определенных условиях), если реализуются инфляционные риски и годовая инфляция закрепится вблизи 10%», - говорится в еженедельном комментарии ЕАБР.

Аналитики полагают, что само повышение ставки Нацбанком РБ на 75 базисных пунктов «окажет сдерживающее воздействие на потребительскую и инвестиционную активность».

ЕАБР также подтвердил, что ждет замедления роста ВВП Беларуси во втором полугодии 21 года.

«Рост ВВП Беларуси замедлился примерно до 3,8% год к году в июне с более чем 5% в мае (расчет ЕАБР) и по итогам полугодия составил 3,3% год к году. При этом изменение ВВП за месяц с устранением сезонных колебаний оценивается ЕАБР около 0% в мае и июне. Это может свидетельствовать о завершении процесса восстановления экономической активности. В связи с этим ЕАБР сохраняет ожидания замедления роста белорусской экономики во втором полугодии», - сказано в комментарии банка.

 
 
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Аналитики Евразийского банка развития допускают дальнейшее повышение ставки рефинансирования Нацбанка РБ в текущем году, комментируя решение регулятора...
 
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