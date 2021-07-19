В Ольшанах цена огурцов упала до 10 копеек за кг - овощи давят машинами









Середина июля. В парниках, словно, на экваторе. А оптовая цена за килограмм огурцов в Столинском районе опустилась до 10 копеек за килограмм.





В прежние годы продукцию вывозили в соседнюю Россию. Ныне границы закрыты. Овощей переизбыток.





У некоторых не выдерживают нервы.





В группе «Ольшанский вестник» в вайбере появились видео о том, как поступают овощеводы со своей продукцией.





первом случает огурцы давят грузовым микроавтобусом за пределами населённого пункта, во втором – непосредственно на рынке. огурцы давят грузовым микроавтобусом за пределами населённого пункта,– непосредственно на рынке.











