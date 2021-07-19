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Политзаключенным снова обещают амнистию. В который уже раз?

19.07.2021 10:59 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

По неофициальной информации белорусским политзаключенным, отбывающим наказание в исправительных учреждениях открытого типа (так называемые химии), предлагают до 31 августа написать прошение о помиловании на имя Лукашенко. Официальных комментариев на этот счет пока нет.

Политзаключенным снова обещают амнистию. В который уже раз?

Письма с таким призывом приходят от имени учреждения «Круглый стол демократических сил» и подписаны Юрием Воскресенским. Согласно документу, подготовлен проект закона Об амнистии, который направлен депутатам Палаты представителей и изучается профильной комиссией. Готовится список лиц для амнистии, и политзаключенным предлагается «посодействовать» тому, чтобы туда попасть, сообщает «Белсат».

Согласно письмам, политзаключенные смогут «вернуться к свободной жизни, принося пользу своей семье, что так необходимо в условиях небывалого экономического давления на нашу страну».

По данным «Белсата» отправлено 620 подобных писем. У подписантов прошения есть шанс выйти на свободу до нового праздника – Дня единства, который отмечается 17 сентября. При этом Воскресенский призывает писать прошение о помиловании не только заключенных, но и подследственных по политическим делам.

Заметим, что это уже не первое предложение об амнистии, которое поступает как от Воскресенского, так и от самих политзаключенных.

Так, еще в начале февраля Юрий Воскресенский, который намекал ранее, что является правой рукой Александра Лукашенко в деле переговоров с арестованными политиками, провел встречу с некоторыми родственниками обвиняемых по делу топ-менеджеров Белгазпромбанка.

Там он им рассказал, что заключенные могут надеяться на амнистию или помилование. И он уже провел переговоры с нужными людьми. Однако для этого родственники арестованных должны обратиться к Лукашенко с письмом, в котором того просят простить своих родных.

Но арестованные фигуранты уголовного дела Белгазпромбанка все еще находятся в заключении. 28 июня их родственники опять направили письмо Александру Лукашенко. Текст обращения был составлен в офисе Круглого стола демократических сил.

Обращение подписали родные и близкие бывших топ-менеджеров банка – Дмитрия Кузьмича, Сергея Шабана, Александра Ильясюка, Кирилла Бадея и Сергея Добролета. На свободу они пока не вышли.

А в начале июня из колоний Новополоцка, Могилева и «Витьба-3» пришла информация, что политзаключенным предлагают написать письмо покаяния взамен за освобождение по амнистии к официальному Дню Независимости — 3 июля. Об этом свидетельствовали близкие политзаключенных.

Так, в колонии “Витьба 3” политзаключенных просят написать прошение на освобождение на имя Лукашенко.

Перед этим 2 июня глава МИД Беларуси Владимир Макей позвал к себе Юрия Воскресенского на немеждународные переговоры. Они в течение часа обсуждали, как можно помириться со странами-соседками и как наладить диалог внутри страны.

Юрий Воскресенский подал идею Владимиру Макею устроить амнистию или помилование заключённых за протесты в 2020 году.

Однако до сих пор количество политзаключенных, признанных таковыми белорусскими правозащитниками, лишь продолжало расти. На сегодня таковым признан 561 человек.
 
Теги: Могилев
 
 
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