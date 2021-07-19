«Славянский базар»: в Витебске стартовал второй конкурсный день

Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Витебске проходит торжественное закрытие юбилейного «Славянского базара». Вскоре станут известны имена победителей конкурса молодых исполнителей эстрадной песни, передает корреспондент «МИР 24» Ольга Забелич.

Расслабиться и выдохнуть могут только участники детского конкурса «Витебск-2021». Совсем недавно там объявили имена победителей. Гран-при в этом году завоевал Комен Вукович из Черногории. Белорус Костя Мазуркевич взял первую премию, вторую разделили участницы из России и Болгарии. А у нас интрига продолжатся. Только что на главной сцене фестиваля стартовал второй конкурсный день.

Сегодня участники исполняют песню на славянском языке, не важно какую страну представляешь. И здесь всегда любопытно послушать представителей дальнего зарубежья. Участник из Кубы и девушка Ванна из Эквадора решили покорить жюри русской классикой. Ребята так зажгли, что зрители даже на репетиции не мог усидеть на месте.

Одни ребята более эмоциональны и ставку делают на настроение, другие – вокалисты с потрясающими голосами. Но чтобы раскрыться и показать свой талант, у конкурсантов на сцене всего несколько минут. Кстати, поют ребята сегодня в сопровождении Президентского оркестра.